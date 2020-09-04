PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Тель-Авиве пешеходы попали под “конопляный дождь”

3 сентября пешеходы в Тель-Авиве в Израиле попали под необычный “дождь”: пакетики с коноплей падали с неба.

Зеленый дрон — активистская группа, которая проводит кампанию за легализацию конопли — пообещала распространить бесплатный каннабис в социальных сетях, а в четверг выполнила свое обещание.

— Время пришло. Это птица? Это самолет? Нет, это Зеленый дрон, который присылает вам бесплатную коноплю с неба, — написали активисты в своей группе в Telegram.

В полиции заявили, что они изъяли большое количество пакетиков, наполненных “опасным наркотиком”, а также задержали двух мужчин по подозрению в управлении беспилотником.

Читайте: В Слуге народа обещают легализовать каннабис, но не в турборежиме

Есть ли легалайз в Израиле

Медицинский каннабис является законным в Израиле — около 60 тыс. человек потребляют примерно 25 тонн такой конопли в год.

В то же время курение конопли для отдыха не является законным в стране.

В мае Израиль принял решение об экспорте лекарственной конопли.

Правительство рассчитывает получить от этого сотни миллионов долларов дохода.

Источник: VICE

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх