В Тель-Авиве пешеходы попали под “конопляный дождь”

3 сентября пешеходы в Тель-Авиве в Израиле попали под необычный “дождь”: пакетики с коноплей падали с неба.

Зеленый дрон — активистская группа, которая проводит кампанию за легализацию конопли — пообещала распространить бесплатный каннабис в социальных сетях, а в четверг выполнила свое обещание.

В полиции заявили, что они изъяли большое количество пакетиков, наполненных “опасным наркотиком”, а также задержали двух мужчин по подозрению в управлении беспилотником.

A drone dropped packets of cannabis over a main square in Tel Aviv after activists seeking to legalize the drug in Israel promised free weed from the air on social media https://t.co/3Jpz5PZRir pic.twitter.com/TfQfQnJqh5

— Reuters (@Reuters) September 4, 2020