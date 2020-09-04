Европейцы ни при чем: раскрыта тайна гибели населения острова Пасхи

Население Рапа-Нуи, также известного как остров Пасхи, погибло не из-за прихода европейцев.

К такому выводу пришла группа ученых из Чили, Испании и Норвегии.

Новое исследование показывает, что люди столкнулись с долгосрочными последствиями изменения климата, что осложнило производство продуктов питания на острове.

Какие версии существуют

История популяции острова Пасхи была довольно противоречивой, и были выдвинуты две большие гипотезы о ее гибели.

Одна из них — гипотеза экоцида, утверждающая, что однажды население пережило большой коллапс из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

Другая гипотеза состоит в том, что гибель произошла после того, как на остров пришли европейцы.

Новая гипотеза

Новое исследование показывает, что ни одна из ранее выдвинутых гипотез не верна.

Ученые считают, что население Рапа-Нуи погибло, когда не смогло производить еду из-за постепенного уменьшения количества осадков.

Островитяне пытались подстроиться к изменениям климата, утверждают исследователи.

Именно из-за этого они постепенно из сложноустроенного общества, которое возводило огромные статуи, превратилось в более простое аграрное общество.

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Что известно об острове Пасхи

Остров Рапа-Нуи популярен из-за каменных статуй моаи, разбросанных по его территории.

Никто точно не знает, когда первые люди поселились на Рапа-Нуи, но считается, что остров был заселен примерно в 1 200 году нашей эры.

Источник: Phys.org