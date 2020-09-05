5 сентября мир празднует Международный день благотворительности, в который принято вспоминать о важной составляющей жизни человечества — гуманизме и внимании к ближнему.

День приурочили к дате смерти главной заступницы бедных Матери Терезы, праздник утвердила Генеральная Ассамблея ООН на заседании 17 декабря 2012 года.

На 5 сентября приходится и Всемирный день бороды, который отмечается ежегодно в первую субботу сентября. В этот день поздравляют всех бородатых мужчин, во многих культурах борода — главный признак мужественности.

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По религиозному календарю, в пятый осенний день чтят память мученика Луппа Солунского (Брусничника).

Он жил в конце III — начале IV века, был рабом Димитрия Солунского. Известен тем, что после смерти хозяина взял его окровавленную одежду, перстень и с помощью этих вещей исцелял больных. Кроме того, он активно боролся с язычеством.

В народе его называли брусничником, поскольку в этот день раньше собирали урожай этой ягоды.

Именины в этот день празднуют Арсений, Георгий, Евтихий, Петр и Серапион.

Приметы 5 сентября — во что верили наши предки

Если птицы в этот день улетают на юг, зима придет скоро.

О раннем приходе холодов свидетельствовали и первые заморозки.

Если до этого дня не собрать весь летний урожай, то зимой придется голодать.

Запреты 5 сентября

В эту дату наши предки не делали резких изменений в жизни, только шаги, которые планировались ранее.

Нельзя в этот день убирать, вместе с грязью из дома уйдет и благополучие семьи.

Не стоит сплетничать и говорить нехорошо о ком-нибудь, все слова вернутся тому, кто их произнес.

Календарь церковных праздников на сентябрь

В сентябре 2020 украинцы будут праздновать ряд религиозных праздников.

Среди них крупнейшие — Усекновение главы Иоанна Предтечи, Михайлово чудо и Рождество Пресвятой Богородицы.

Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.