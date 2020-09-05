Гороскоп на 5 сентября 2020 для всех знаков зодиака просит Близнецов не совершать спонтанных покупок, Тельцов видеться только с проверенными людьми, а Рыб говорить, если что-то пугает их.

Овен

Маг

В субботу у Овнов все получится. Что бы вы ни задумали, все удастся. Фокус только в том, чтобы не только задумать, но и начать что-то делать. Начнете – хватит и сил, и удачи, и всего, что может понадобиться.

Телец

Тройка мечей

Тельцам стоит остерегаться обманов и предательств. Сегодня проводите время только с проверенными людьми, не доверяйте случайным знакомым. А если вас что-то обижает или задевает, говорите об этом сразу же.

Близнецы

Дьявол

Стремление Близнецов хорошо отдохнуть может завести их не туда. Послушайте гороскоп на 5 сентября 2020 по картам таро и удерживайтесь от спонтанных решений и покупок. Они ничего вам не дадут, кроме сожаления на следующий день.

Рак

Семерка посохов

Самое главное для Раков – следовать намеченному заранее плану и не сворачивать с пути. Сегодня вас многое будет сбивать, а внешние причины будут угрожать задуманному. Поборитесь немного с судьбой – и одолеете ее.

Лев

Семерка чаш

Львам в гороскопе на 5 сентября для всех знаков зодиака сложнее всего просто решить, что делать. У вас слишком много блестящих идей и классных предложений. Выбирать придется все равно, чем дольше вы тянете – тем дольше просто топчетесь на месте.

Дева

Четверка мечей

Второй день подряд Девам выпадает Четверка мечей. Вам хочется действовать и кажется, что время пришло. Но знайте, если вы начнете что-то делать прямо сейчас, выдохнетесь еще на половине пути. Время отдыха – это не потерянное время. Это инвестиция в себя.

Весы

Мир

Чувство хорошо сделанной работы определяет сегодня день Весов. Очень хороший день, единственное, что в нем может немного натирать, как камешек в ботинке – это то, что под вечер вам уже захочется начать что-то новое.

Скорпион

Десятка чаш

Скорпионы проживают этот день с ощущением внутреннего счастья и наполненности. Сегодня могут исполниться ваши старые мечты. Любая работа или общение будет напоминать, что вы на своем месте, и жизнь хороша.

Стрелец

Сила

У Стрельцов такой день, что они могут, в общем-то, все, что угодно. В вас много уверенности в себе, вам легко сосредоточиться и хорошо работается. Невероятно трудоспособный день. Потратьте его на что-то стоящее.

Козерог

Суд

Сегодня Козероги могут испытывать сильное желание смотреть на себя в зеркало. Ну и просто – смотреть на себя. У вас вот-вот начнется новый важный этап, и лучше вам войти в него, зная о себе все важное и избавившись от всего лишнего.

Водолей

Туз мечей

Водолеям сегодня повезет посмотреть на все под другим углом. Есть вероятность, что что-то из того, что было вам симпатичным, теперь будет казаться омерзительным. Но она мала. Гораздо вероятнее то, что вы найдете новый удачный подход к старой проблеме.

Рыбы

Девятка мечей

В жизнь Рыб сегодня вернется неприятное прошлое. Плохие воспоминания принесут чувство беспомощности, и избавиться от него вам будет сложно. Попробуйте поделиться плохими мыслями и воспоминаниями с кем-то, кому доверяете. Это может помочь.

Лунный календарь на сентябрь

В лунном календаре на сентябрь 2020 много удачных дней для заключения успешных договоров и улучшения своего финансового положения.

Вторая половина месяца будет благоприятна для продуктивной работы и налаживания отношений с начальством.