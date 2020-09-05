Четвертый онлайн фестиваль Intercity Live 4: Eurotrip пролетел Украиной и Европой в последние выходные лета.

Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Харьков, Запорожье, Днепр, Киев, Винница, Каменец-Подольский, Тернополь, Львов — стали вагонами с украинской стороны. Со стороны Европы в поезд присоединились Быдгощ из Польши, Эдинбург, Бухарест, Берлин, Цюрих, Лейпциг, Париж и Рига.

На этот раз фестиваль поддержали европейские партнеры — он получил гранты поддержку программы House of Europe. Это позволило команде сосредоточиться на лайнапом, вместо привычного уже предыдущего сбора средств на оборудование и помещения.

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Телевидение Торонто транслировало все эфирное время фестиваля целых два дня, а Майкл Щур стал ведущим в киевской студии, изрядно позабавило зрителей и команду.

Львовский культурный менеджер и трегер Ляна Мицко общалась с киевской студии. Всего в ходе проекта почти все организаторы хоть раз пересеклись на просторах летнего украинского чила и на рабочих площадках фестивалей.

— Мы не только воплотить проекты на месте, дробя концерты в неожиданных местах и ​​ситуациях, но и объединили наши опыты в один большой локомотив, — отметила Ляна Мицко.

По ее словам, в маленькие дворики Винницы волокли контрабасы и целые барабанные установки, на центральных улицах собирались люди, появился новый мурал известного художника, организатора ленд-арт фестов и куратора визуальных программ Александра Никитюка.























Intercity Live 4: Eurotrip: как прошел фестиваль в Украине и Европе / 6 фотографий

Винницкий организатор Богдан Богрин говорит, что запомнился момент поиска машины Lanos на еврономерах. Была идея купить ее и разыграть в прямом эфире среди наших зрителей, однако идею не удалось реализовать.

Программу составили не только музыкальные лайвы отовсюду, а и крутые танцевальные перформансы, просмотр киноленты, мультфильмы украинского автора.

— Критериев присоединения к поезду нет, этим нам и нравится Intercity Live — не надо быть звездой, чтобы туда попасть. Надо быть не таким как все остальные — мы отвечаем за локальных художников Хмельницкой области, поэтому смотрим и ищем, что здесь есть на наш взгляд интересного и знакового для нашего региона, — отмечает культурный менеджер Андрей Зои.

По словам Андрея Зои, ценность этого формата в том, что он инклюзивный — ты можешь быть кем угодно и жить где угодно. Стоит быть оригинальным, интересным и активным.

Для танцевальных перформансов в Виннице был приглашен хореограф Глеб Зельгин, но участниками стали абсолютно все, кто был рядом.

— Организация такого фестиваля, это специфическая задача. Первое — онлайн-трансляция, способность ее организовать. Второе — контент и возможности самостоятельно или в колабе его создать, или найти. Три — поиск мотивированных и квалифицированных партнеров в других городах. Четыре — поиск интересных локаций в собственном городе, которые все еще нужны, чтобы выйти онлайн. Пятое — события в оффлайне и их трансляция, — говорит культурный менеджер Александра Венславовська.

Культурный менеджер PR&Communication в Контрабас Промо Екатерина Войчук рассказала о топ-3 моментах организации фестиваля.

— Мои топ-3 момента по организации четвертого фестиваля — подготовка выступления ХЗВ. Они впервые в жизни стали на тяпки, а через час после этого должны были на них заплыть в кадр. Их сцена была прямо в Днепре, играли они по колена в воде. Наконец, встать на ноги безопасно не получалось, поэтому заплыть в кадр Вове и Альберту помогали ассистенты.

Также, по словам Екатерины Войчук, ей запомнился процесс создания визуальных материалов и сотрудничество с Торонто, в частности с Романом Винтонива.

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