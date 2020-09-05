Уютные фильмы на осень: топ-5 романтических кинолент

Осенняя пора нравится далеко не всем — часто она ассоциируется с проливными дождями, простудой и грустным настроением.

Карантин способствует тому, чтобы почаще оставаться дома и проводить время за отдыхом, создавая особую атмосферу.

Не отказывайте себе в релаксе за просмотром сентябрьских кинолент: для этого Факты ICTV собрали топ-5 уютных фильмов на осень.

Сентябрь

1987, мелодрама

Режиссер и автор сценария — культовый Вуди Аллен.

После премьеры он признался, что снять этот фильм его вдохновили произведения Антона Чехова и жуткий дом за городом, который принадлежал одной из его любимых женщин.

Сюжет фильма раскрывает отношения главной героини Лейн с друзьями Ховардом, Питером и Стефани в любовном четырехугольнике.

Своими переживаниями Лейн делится с матерью, с которой они вспоминают о нелегком периоде лечения в психбольнице.

Все планы друзей кардинально меняются в последние дни лета, а с началом осени все становится на свои места.

Легенды осени

1994, историческая драма

Оскароносный исторический фильм с молодым Брэдом Питтом в главной роли.

Сюжет разворачивается вокруг семьи Хопкинсов в штате Монтана: отец-полковник в отставке, который вместе с женой воспитал трех сыновей.

В Европе начинается Первая мировая война, поэтому сыновья решают поехать на фронт, чтобы защищать Англию.

Отец остается вместе с другом-индейцем и смешанной семьей, жившей по соседству: всех трех сыновей с войны он уже не дождется.

Любовные переживания молодых мужчин и их борьба за место под солнцем проходят белой линией вдоль всего фильма.

Сентябрьский номер

2009, документальный фильм, мода

Можно не разбираться в моде, но не знать, что Vogue — это настоящая Библия моды — просто невозможно.

Сентябрьский номер журнала Vogue 2007 стал самым толстым глянцевым журналом, который собрал более 600 страниц, а весил целых 2 кг.

Все секреты подготовки культового номера Vogue и какую роль играет бессменный редактор издания Анна Винтур, фильм подает с легкостью и особым стилем.

Кроме противостояния с креативным директором издания, Анна Винтур появляется в фильме с известными модельерами Джоном Гальяно и Жан-Полем Готье.

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Осень в Нью-Йорке

2000, мелодрама

Трогательная история любви 48-летнего бизнесмена-циника, который в поисках быстрых развлечений горячо влюбляется в 22-летнюю девушку.

Однако впоследствии мужчина узнает, что у его возлюбленной — тяжелая болезнь сердца, и жить ей осталось не больше года.

Бизнесмен теряет голову в поисках врачей, и все же договаривается об операции.

Главные роли в фильме сыграли голливудские актеры Ричард Гир и Вайнона Райдер.

Последний сентябрь

1999, историческая мелодрама

На фоне революций и войн отношения между мужчиной и женщиной всегда выглядели более страстно.

Фильм о событиях в Ирландии в 1920-х годах был снят по роману Элизабет Боуэн.

В центре сюжета — любовный треугольник юной племянницы владельцев усадьбы, куда приезжают двое военных.

Пока девушка наслаждалась вниманием кавалеров, прибывает еще одна гостья, но ей почему-то не рады.

Что посмотреть на Netflix

Во время карантина просыпается особое желание смотреть множество фильмов и целых сезонов сериалов подряд.

В подборке лучших сериалов Netflix от Фактов ICTV представлены увлекательные триллеры, комедии и научная фантастика.

Кроме съемок собственных сериалов и фильмов, платформа также покупает права на показ культовых и рейтинговых лент.