Уютные фильмы на осень: топ-5 романтических кинолент

Осенняя пора нравится далеко не всем — часто она ассоциируется с проливными дождями, простудой и грустным настроением.
Карантин способствует тому, чтобы почаще оставаться дома и проводить время за отдыхом, создавая особую атмосферу.
Не отказывайте себе в релаксе за просмотром сентябрьских кинолент: для этого Факты ICTV собрали топ-5 уютных фильмов на осень.
Сентябрь
1987, мелодрама
Режиссер и автор сценария — культовый Вуди Аллен.
После премьеры он признался, что снять этот фильм его вдохновили произведения Антона Чехова и жуткий дом за городом, который принадлежал одной из его любимых женщин.
Сюжет фильма раскрывает отношения главной героини Лейн с друзьями Ховардом, Питером и Стефани в любовном четырехугольнике.
Своими переживаниями Лейн делится с матерью, с которой они вспоминают о нелегком периоде лечения в психбольнице.
Все планы друзей кардинально меняются в последние дни лета, а с началом осени все становится на свои места.
Легенды осени
1994, историческая драма
Оскароносный исторический фильм с молодым Брэдом Питтом в главной роли.
Сюжет разворачивается вокруг семьи Хопкинсов в штате Монтана: отец-полковник в отставке, который вместе с женой воспитал трех сыновей.
В Европе начинается Первая мировая война, поэтому сыновья решают поехать на фронт, чтобы защищать Англию.
Отец остается вместе с другом-индейцем и смешанной семьей, жившей по соседству: всех трех сыновей с войны он уже не дождется.
Любовные переживания молодых мужчин и их борьба за место под солнцем проходят белой линией вдоль всего фильма.
Сентябрьский номер
2009, документальный фильм, мода
Можно не разбираться в моде, но не знать, что Vogue — это настоящая Библия моды — просто невозможно.
Сентябрьский номер журнала Vogue 2007 стал самым толстым глянцевым журналом, который собрал более 600 страниц, а весил целых 2 кг.
Все секреты подготовки культового номера Vogue и какую роль играет бессменный редактор издания Анна Винтур, фильм подает с легкостью и особым стилем.
Кроме противостояния с креативным директором издания, Анна Винтур появляется в фильме с известными модельерами Джоном Гальяно и Жан-Полем Готье.
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Осень в Нью-Йорке
2000, мелодрама
Трогательная история любви 48-летнего бизнесмена-циника, который в поисках быстрых развлечений горячо влюбляется в 22-летнюю девушку.
Однако впоследствии мужчина узнает, что у его возлюбленной — тяжелая болезнь сердца, и жить ей осталось не больше года.
Бизнесмен теряет голову в поисках врачей, и все же договаривается об операции.
Главные роли в фильме сыграли голливудские актеры Ричард Гир и Вайнона Райдер.
Последний сентябрь
1999, историческая мелодрама
На фоне революций и войн отношения между мужчиной и женщиной всегда выглядели более страстно.
Фильм о событиях в Ирландии в 1920-х годах был снят по роману Элизабет Боуэн.
В центре сюжета — любовный треугольник юной племянницы владельцев усадьбы, куда приезжают двое военных.
Пока девушка наслаждалась вниманием кавалеров, прибывает еще одна гостья, но ей почему-то не рады.
Что посмотреть на Netflix
Во время карантина просыпается особое желание смотреть множество фильмов и целых сезонов сериалов подряд.
В подборке лучших сериалов Netflix от Фактов ICTV представлены увлекательные триллеры, комедии и научная фантастика.
Кроме съемок собственных сериалов и фильмов, платформа также покупает права на показ культовых и рейтинговых лент.