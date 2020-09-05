В субботу, 5 сентября, Луна пребывает в знаке Овен. Это 17 лунный день.
Это один из самых удачных дней в лунном календаре. Астрологи рекомендуют 5 сентября полагаться не только на свою интуицию, но и на близких.
Несмотря на то, что это будет хороший день, рекомендуется воздержаться от конфликтных ситуаций и не поддаваться эмоциям, особенно негативным.
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В 17 лунный день рекомендуется воздержаться от деловой активности. Все важные встречи лучше перенести на более благоприятный день.
Этот день очень удачен для заключения браков — такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь.
5 сентября стоит заниматься налаженными делами, которые не требуют особых усилий.
В общем лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.