Позиция в сексе – не единственный фактор для получения оргазма. На женское удовольствие влияет множество психологических факторов, уровень возбуждения, качество прелюдии, ритм и темп фрикций, стимуляция нужных именно для нее эрогенных зон.

— Большинству женщин для оргазма нужно дополнительное воздействие на клитор во время секса. Чтобы было дополнительное трение о партнера, например, в наезднице, или чтобы было удобно ласкать его руками или секс-игрушками, — отмечает сексолог Оксана Ефремова.

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По ее словам, если девушка не против глубокого проникновения, то можно обратить внимание на коленно-локтевую позу или позу с согнутыми к груди коленями.

— Если наоборот, больше удовольствия получает от неглубокой стимуляции – выбирайте позицию ложек, лежа на боку, или миссионерскую, слегка сместившись вверх. Для девушек с миотоническим оргазмом лучшим вариантом будут те, в которых можно плотно сжать бедра, например, коленно-локтевая, ложки или ноги на одном плече у партнера, — делится специалист.

Как понять, что женщине нужен секс

Мужчины иногда на самом деле не могут понять, когда женщина хочет с ними близости.

Однако в этом деле стоит отказаться от стереотипов. В частности от странных намеков прекрасной половины. Кроме того, следует помнить, что невинный флирт — это не приглашение в постель, поэтому держите себя в руках.

Как понять, хочет ли с вами женщина секса — читайте в материале Фактов ICTV.