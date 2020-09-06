День предпринимателя в Украине: поздравления в открытках

Ежегодно День предпринимателя в Украине празднуют в первое воскресенье сентября. День предпринимателя 2020 приходится на 6 сентября.
Праздник предпринимателей и бизнеса Украины ввел президент Леонид Кучма еще в 1998 году.
Несмотря на коронавирусной кризис, предприниматели продолжают поддерживать украинскую экономику.
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Для того, чтобы поздравить всех причастных, Факты ICTV публикуют открытки с Днем предпринимателя в Украине.
Праздники в сентябре 2020
Согласно календарю праздников на сентябрь 2020, первый месяц осени пройдет без государственных праздников.
Однако ожидается немало профессиональных праздников — День нотариуса, День работников нефтяной промышленности, День танкиста, День спасателя День фармацевта и другие.
Последний праздник в сентябре — День библиотеки.