День предпринимателя в Украине: поздравления в открытках

Ежегодно День предпринимателя в Украине празднуют в первое воскресенье сентября. День предпринимателя 2020 приходится на 6 сентября.

Праздник предпринимателей и бизнеса Украины ввел президент Леонид Кучма еще в 1998 году.

Несмотря на коронавирусной кризис, предприниматели продолжают поддерживать украинскую экономику.

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Для того, чтобы поздравить всех причастных, Факты ICTV публикуют открытки с Днем предпринимателя в Украине.

Праздники в сентябре 2020

Согласно календарю праздников на сентябрь 2020, первый месяц осени пройдет без государственных праздников.

Однако ожидается немало профессиональных праздников — День нотариуса, День работников нефтяной промышленности, День танкиста, День спасателя День фармацевта и другие.

Последний праздник в сентябре — День библиотеки.