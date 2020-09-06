Гороскоп на 6 сентября 2020 для всех знаков зодиака советует Близнецам искать баланс, Скорпионам верить в себя, а Овнам просто выдает лучшую карту воскресенья.

Овен. Мир

Овнам гороскоп на 6 сентября 2020 выдает лучшую карту для воскресенья. Это карта о том, как все заканчивается, и заканчивается хорошо. Знак того, что ваша неделя прошла успешно, напоминание о том, что следующая вот-вот начнется и может быть не хуже.

Телец. Пятерка посохов

Сегодня Тельцы могут обнаружить себя посреди какого-то соревнования или спора. Беда в том, что награда за него настолько мизерна, что не стоит ваших сил и стараний. Потому внимательно следите за тем, что и для чего делаете.

Близнецы. Перевернутая Умеренность

Близнецам сегодня стоит быть осторожными. Вас шатает из стороны в сторону. Ваши планы и желания постоянно меняются, от этого эмоции тоже скачут туда-сюда. Ищите любую возможность, чтобы удержать равновесие.

Рак. Девятка мечей

Гороскоп на 6 сентября 2020 для всех знаков зодиака предупреждает Раков о дурных снах и повышенной тревожности. Ваш страх настоящий, даже если и нелогичный. Но он может и не влиять на всю вашу жизнь. Просто найдите в себе силы жить вопреки ему.

Лев. Колесо фортуны

Львы сегодня чувствуют себя щепочкой в реке времени, и это их угнетает. Да, иногда вы не можете влиять на то, что происходит. Но помните, что даже так вы можете не просто плыть по течению, а искать момент, чтобы выпрыгнуть из него на берег.

Дева. Девятка пентаклей

Сегодня Девы пожинают плоды того, что посеяли раньше. Все ваши старания и труд приносят спокойное воскресенье, полное радости и счастья. И напоминают еще раз: тяжелая работа окупается.

Весы. Перевернутый Туз мечей

Весам очень сложно удержаться, если они видят несправедливость. Сегодня эта ваша черта особенно ярко видна и может сильно испортить жизнь. А может, напротив, изменить ее к лучшему. Но все равно думайте дважды прежде, чем вмешаться и сделать мир более справедливым.

Скорпион. Пятерка пентаклей

У Скорпионов сегодня многое может пойти наперекосяк. Главное, о чем вам стоит помнить – такие моменты обычно не навсегда. Пройдет время, и вы все исправите. Пока что просто не теряйте надежду и веру в себя.

Стрелец. Девятка посохов

Самое главной для Стрельцов сегодня – не бросать начатое. Даже если очень захочется, и все вдруг будет казаться безнадежным. Стойте на своем, будьте упрямы и уверенны в себе. И все получится.

Козерог. Перевернутое Солнце

Козероги в это воскресенье могут вдруг без причины загрустить или впасть в тоску. Ничто не радует, и максимум, что вы можете сделать – попытаться рационально понять, какие из огорчений серьезные, а какие лучше просто отложить и не думать о них.

Водолей. Маг

В воскресенье Водолеи чувствуют желание и силы менять мир. Беритесь за дело смело и немедленно. Чем больше вы сделаете и запланируете сегодня, тем проще вам будет потом завершать начатое.

Рыбы. Десятка пентаклей

Хороший день для Рыб, чтобы оглянуться на свое прошлое, посмотреть в свое будущее. Вынесите что-то из первого и подумайте, тем ли путем идете ко второму. Остаток дня лучше проведите с семьей.

Лунный календарь на сентябрь

В лунном календаре на первый осенний месяц будут как благоприятные, так и неблагоприятные дни.

Однако в целом в этом месяце стоит решать карьерные вопросы, вести серьезные переговоры и искать работу.

Подробный лунный календарь на сентябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.

Источник: А как вам такой расклад