День предпринимателя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году праздник приходится на 6 сентября.
Праздновать его начали с 1998 года. Этот день был установлен, поскольку предприниматели играют большую роль в развитии национальной экономики и обеспечивают население не только необходимыми товарами и услугами, но и новыми рабочими местами.
Кроме того, сегодня именно малый и средний бизнес закладывает фундамент, на котором строится успешное государство.
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По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем предпринимателя Украины в СМС, чтобы вы могли поздравить всех причастных с праздником.
С Днем предпринимателя
Примите поздравления,
Пусть ведут к успеху
Все важные решения.
Процветания вам,
Выручки приличной,
Ну и в настроении
Быть всегда отличном.
***
С Днем предпринимателя
Вас я сегодня поздравляю.
В делах будьте старательны,
Пусть доходы пребывают.
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Бизнесменам Украины
Выражаю я почёт,
Пусть доход растёт стабильно,
Дело крепнет каждый год!
Кошелёк пусть не пустеет,
И успех не подведёт,
И поможет вам стремленье
Сотни покорить высот!
***
В день предпринимателя,
Хочу поздравить основательно,
Всех, кто свое дело открыл,
Пожелать вдохновения, сил,
Пожелать удачи, терпения,
Любви пожелать и везения,
Работа приносит пусть радость,
И не догонит пусть старость.
Первый месяц осени будет богатым на праздничные даты. Согласно календарю праздников на сентябрь 2020, украинцы в ближайшее время будут отмечать День украинского кино (12 сентября), День спасателя (17 сентября), День изобретателя (19 сентября) и еще много других праздников, с которыми стоит поздравить друг друга.