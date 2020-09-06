День предпринимателя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году праздник приходится на 6 сентября.

Праздновать его начали с 1998 года. Этот день был установлен, поскольку предприниматели играют большую роль в развитии национальной экономики и обеспечивают население не только необходимыми товарами и услугами, но и новыми рабочими местами.

Кроме того, сегодня именно малый и средний бизнес закладывает фундамент, на котором строится успешное государство.

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По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем предпринимателя Украины в СМС, чтобы вы могли поздравить всех причастных с праздником.

С Днем предпринимателя

Примите поздравления,

Пусть ведут к успеху

Все важные решения.

Процветания вам,

Выручки приличной,

Ну и в настроении

Быть всегда отличном.

***

С Днем предпринимателя

Вас я сегодня поздравляю.

В делах будьте старательны,

Пусть доходы пребывают.

***

Бизнесменам Украины

Выражаю я почёт,

Пусть доход растёт стабильно,

Дело крепнет каждый год!

Кошелёк пусть не пустеет,

И успех не подведёт,

И поможет вам стремленье

Сотни покорить высот!

***

В день предпринимателя,

Хочу поздравить основательно,

Всех, кто свое дело открыл,

Пожелать вдохновения, сил,

Пожелать удачи, терпения,

Любви пожелать и везения,

Работа приносит пусть радость,

И не догонит пусть старость.

Первый месяц осени будет богатым на праздничные даты. Согласно календарю праздников на сентябрь 2020, украинцы в ближайшее время будут отмечать День украинского кино (12 сентября), День спасателя (17 сентября), День изобретателя (19 сентября) и еще много других праздников, с которыми стоит поздравить друг друга.