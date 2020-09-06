Отдых в Египте 2020: цены на путевки и нужна ли самоизоляция после возвращения

Отдых в Египте 2020 — одно из немногих заграничных курортных направлений, которые украинцы могут себе позволить этим летом.
С 1 июля страна открыла границы для украинских туристов. Накануне возобновления авиасообщения власти Египта рассказали, что три курорта страны — Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матрух — готовы принимать туристов.
Такое решение приняли из-за роста количества больных в некоторых странах.
Факты ICTV собрали информацию о ценах на отдых в Египте 2020.
Карантин в Египте
С 1 сентября Египет будет требовать от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. Тест нужно сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Египет. Он должен быть у всех лиц, старше шести лет.
Требования к сертификату:
- обязательно должен содержать точную дату и время сдачи теста;
- должен быть выдан официальной лабораторией с печатью;
- не должен содержать исправлений;
- должен содержать информацию о виде теста;
- должно быть обязательно указано, что было проведено тестирование типа RT-PCR.
Если возникнут сложности во время отдыха, лучше сразу обращаться в украинское посольство в Египте. Контакты: Каир, ул. Маади 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.
Кстати, в 2020 году украинским туристам нужно сразу готовиться к тому, что они не увидят в Египте знакомых шведских столов. От этой системы питания из-за пандемии отказались.
После возвращения туристу нужно будет побыть две недели на самоизоляции.
Погода в Египте
В эту жаркую страну лучше ехать зимой, поздней осенью или ранней весной. В это время года погода больше располагает к комфортному отдыху, средняя температура — от +23 до +26°С.
В другие же месяцы стоит готовится к агрессивному солнцу и средней температуре выше +30°С.
|Месяц
|Средняя температура воздуха днем, °С
|Средняя температура воздуха ночью, °С
|Средняя температура воды, °С
|Июнь
|31
|24
|27
|Июль
|34
|24
|28
|Август
|35
|25
|28
|Сентябрь
|31
|23
|26
|Октябрь
|29
|21
|26
|Ноябрь
|26
|17
|24
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Авиабилеты в Египет
Украинцы могут улететь в Египет самостоятельно, хотя цены на авиабилеты пока кусаются.
В Египет можно улететь с авиакомпаниями МАУ, Sky Up и Azur Air Ukraine.
По информации сайта TripMyDream, ждать цену меньше $300 не стоит. Так, перелет Киев-Шарм-эль-Шейх 6 и 13 июля туда и обратно стоит $363, а Киев-Хургада на пять ночей 14 июля туда и 19 июля обратно — $357.
Если смотреть чартерные рейсы, то Sky Up предлагает улететь в Египет 24 июля и вернуться 31 июля за $290, это перелет эконом-классом, предложение от МАУ на те же даты — $300.
Туры в Египет
Цены на туры стартуют от 12 тыс грн за двоих. За эти деньги можно отдохнуть в четырехзвездочном отеле семь дней, комната стандартная, особых удобств ждать не стоит, система — все включено.
Цены на пакеты, где предусмотрен отдых в комнатах отелей со свежей реновацией, стартуют от 15 тыс. грн.
Если есть желание жить в пятизвездочном отеле, то такие пакеты стоят в районе 20 тыс. грн за двоих и выше.
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Жилье в Египте
В хостелах Египта можно остановится очень дешево — ночь в общем номере будет стоить от 269 грн с человека.
Если говорить об отелях, то ночь в заведении с двумя звездами стоит от 700 грн. За эти деньги туристу предлагают комнату с двухспальной кроватью, собственной ванной комнатой, телевизором и кондиционером.
Номер за 700 грн
В Египте множество предложений от объектов размещения по стоимости от 400 до 1 000 грн. Это комнаты стандарт в двух-, трех- и даже четырехзвездочных отелях.
Цены на улучшенные номера стартуют от 1 200 грн.
Улучшенный номер, цена 1 274 грн
Ночь в номере отеля, у которого четыре и пять звезд, стоит от 1 500 грн до 5 000 грн за ночь с человека. Если говорить об объектах размещения премиум-класса, то там самый дешевый номер стоит — от 7 000 грн за ночь с человека. В стоимость таких номеров входит питание по системе все включено, а также развлечения: например, пользование бассейнами, аквапарками и детскими комнатами на территории отеля.
Улучшенный номер за 7 275 грн
Цены на пребывание в объектах размещения зависят от уровня отеля, его расположения, номера, комфорта и организации питания, развлечений.
Пляжи Египта
В курортных городах есть общественные пляжи, входы на них свободный, а также платные, которые принадлежат отелям, но посторонних туристов на них тоже пускают.
В Шарм-эль-Шейхе лучшим пляжем считается Эль Фанар, это коралловый пляж, риф здесь, по мнению туристов, самый красивый в Египте.
Также есть пляж и коралловый риф в бухте Рас-Ум-Сид, там можно и понежиться на песке и полюбоваться морской жизнью возле рифа.
Есть и пляж Терразина, который считается крупнейшим общественным пляжем.
В Хургаде есть общественный пляж Парадайз, он всегда переполнен местными жителями, но там немало и туристов. Несмотря на это, свободное место можно всегда найти. Кроме того, он довольно чистый.
Среди платных пляжей — Дрим, который относится к отелю Elysees. Вход для постояльцев гостиницы — бесплатный, другим туристам нужно заплатить — $7. Но за дополнительную стоимость турист получает меньшее количество людей на берегу и в воде, чистоту и комфорт.
Развлечения в Египте
Помимо пляжного отдыха и моря, в Египте главным развлечением являются экскурсии. По информации на сайтах туроператоров, они доступны и в 2020 году.
Они предлагают съездить в Каир от $45 с человека, в Александрию — от $85, посетить различные монастыри и и храмы — в среднем от $25 до 45.
Кроме того, можно покататься на верблюдах и на джипах по пустыне — от $25 до 45.
Куда могут поехать украинцы
Граждане Украины могут путешествовать в 45 стран. В частности, 28 августа к зеленому списку добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан. Полный список, куда могут поехать украинцы, можно посмотреть в нашем материале.
Но перед планированием путешествия нужно тщательно ознакомиться с правилами въезда и карантинными ограничениями.
Источник: TripMyDream, CharterShop.com.ua, Поехали с нами, Booking.com, Турправда, TopTour