Прогноз погоды в Украине свидетельствует, что 6 сентября будет преимущественно солнечная погода, а дожди ожидаются только на Западе.

Так, в Волынской, Ровенской и Львовской областях прогнозируют грозы, температура воздуха будет колебаться в районе +24 градусов. Также дождливая погода будет и в Крыму.

На Севере страны будет жарче — до +28 градусов днем ​​и до +15 ночью.

В Киеве синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов днем ​​и от +10 ночью.

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На Востоке Украины столбик термометра поднимется до +29 градусов днем, а ночью опустится до +12.

А на Юге будет немного теплее — температура днем ​​дойдет до +31 градуса, а ночью до +17.

Прогноз погоды на осень

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.

Также украинцев ждет теплая зима. Вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.