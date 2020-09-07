PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Бабье лето до конца сентября: прогноз погоды на первый месяц осени

В сентябре 2020 года средняя месячная температура в Украине составит от +14 до +19, а в горах — до +12.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что такие показатели на один-два градуса выше средних многолетних значений, то есть первый месяц осени будет теплее, чем обычно.

В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 35-72 мм, а в Карпатах — до 107 мм. Это норма для сентября.

Читайте: Дожди через день и постепенное похолодание: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Погода осенью и зимой 2020-2021

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.

По ее словам, вероятность того, что зима будет очень морозной — менее 10%.

Она объяснила, что, по данным прогнозов метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Источник: Укргидрометцентр

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка