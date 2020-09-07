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Факты / Lifestyle

Бабье лето продолжается: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

Погода в Украине на неделю почти на всей территории страны будет солнечной.

Во вторник, 8 сентября, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +18° до +27°, ночью — от +10° до +15°.

На Западе и Центре синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Столбики термометров днем поднимутся до +22°, ночью до +14°.

На Востоке и Западе предполагается от +25° до +29° днем и от +12° до +15° ночью.

Читайте: Грозы в западных регионах: прогноз погоды на 7 сентября (КАРТА)

погода 8 вересня

В среду, 9 сентября, на всей территории Украины будет солнечно.

В западных и северных областях синоптики прогнозируют днем от +20° до +24°, ночью — от +8° до +14°.

В центральных, восточных и южных областях столбики термометров будут иметь высокие показатели — днем от +24° до +28°, ночью от +11° до +18°.

погода 9 вересня

В четверг, 10 сентября, дожди с грозами пройдут в Черниговской, Ровенской и Волынской областях. Воздух прогреется до +26° днем и до +11° ночью.

На всей остальной территории Украины будет облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут от +21° до +29°.

погода 10 вересня

В пятницу, 11 сентября, жара снова вернется в Украину. Синоптики предусматриваются, что температура воздуха в западных и северных областях составит днем от +20° до +24°, ночью от +8° до +13°.

В восточных, центральных и южных областях прогнозируют от +21° до +29° днем, ночью будет от +10° до +18°.

погода 11 вересня

Погода на сентябрь

Погода на сентябрь 2020 в Украине будет теплой. Средняя месячная температура составит от +14° до +19°.

Синоптиками Укргидрометцентра отмечалось, что такие показатели на один-два градуса выше, чем средние многолетние значения. Согласно этому сентября будет теплее, чем обычно.

Месячное количество осадков будет в пределах 35-72 мм, а в Карпатах — до 107 мм.

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