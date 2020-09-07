Астероид 2020 PT4, который был впервые замечен в августе 2020 года, во вторник, 8 сентября, пролетит мимо Земли.

Его длинна 37 метров, он напоминает огромную скалу и движется со скоростью более 12 км/сек.

По данным NASA, он пройдет на расстоянии более 1,8 млн км от планеты, что почти в пять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

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Как говорят ученые, астероид 2020 PT4 не опасен для Земли. Даже в случае столкновения он не принесет большого вреда.

Это космическое тело является частью Солнечной системы.

Астероид 2011 ES4

1 сентября недалеко от Земли пролетел астероид 2011 ES4.

Космическое тело приблизилось к планете менее, чем на 120 тыс. км.

Он двигался со скоростью 29 367 км/час и также не предоставлял опасности планете.

Прогнозируется, что еще один астероид 2018 VP1 должен пролетать мимо Земли в ноябре.

Источник: Express