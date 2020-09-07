7 сентября 2020 года мир впервые будет отмечать экологический праздник — Международный день чистого воздуха для голубого неба. Он установлен Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2019 года и призван обратить внимание на проблему сохранения окружающей среды.
Также на эту дату выпадает Всемирный день уничтожения военной игрушки. Праздник отмечается с 1988 года, его главная цель — отказ от использования военных игрушек и призыв к миру.
В Украине 7 сентября празднуют День военной разведки. Именно в эту дату 1992 года был подписан указ о создании Управления военной стратегической разведки Минобороны. В этот день принято поздравлять всех разведчиков.
Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020
По церковному календарю, 7 сентября — перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила). Событие произошло в конце VI века. Мощи святого исцелили немало верующих.
Кроме того, в этот день чтят память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, и святителя Мины, патриарха Константинопольского (536-552).
Именины в эту дату празднуют Владимир, Варфоломей, Епифан и Иоанн.
Приметы 7 сентября — во что верили предки
- Раньше люди в этот день ходили в лес по грибы, они верили в то, что если грибной урожай богат, зима будет затяжной.
- Холодное утро свидетельствовало о раннем приходе зимы.
Запреты 7 сентября
- Нельзя заниматься стройкой, приобретать жилье или делать ремонты. Все, что построено в этот день, долго не простоит.
- Не разрешается посещать лес. Предки верили, что в эту дату нечисть может забрать душу человека.
- Не рекомендуется злиться и давать волю негативным эмоциям, иначе они могут войти в жизнь надолго.
Календарь церковных праздников на сентябрь
В первый осенний месяц украинцев ждет ряд религиозных праздников.
Самые большие — Усекновение главы Иоанна Предтечи, Михайлово чудо, Рождество Пресвятой Богородицы.
Подробный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.