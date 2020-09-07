Киберспорт признали официальным видом спорта в Украине

Министерство молодежи и спорта признало киберспорт официальным видом спорта в Украине.

Об этом сообщили в Федерации киберспорта Украины.

— 7 сентября 2020 года — новая знаковая дата в календаре каждого украинского геймера. Именно сегодня киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине, — говорится в заявлении ФКУ.

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Информацию подтвердил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в себя в Telegram-канале.

Киберарена в гостинице Днепр

В середине июля, Украина узнала, что новым владельцем гостиницы Днепр стал основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский. Он с партнерами заплатил за него на государственном аукционе 1,11 млрд грн.

Из здания на Европейской площади в центре Киева, планируют сделать киберспортивный отель, аналогов которому нет в мире. Он будет полностью подготовлен для киберспортивных мероприятий.

Также, отель Днепр может стать местом, где тренируются профессиональные киберкоманды.

Источник: Федерация киберспорта Украины, Михаил Федоров