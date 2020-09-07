В лунном календаре на сентябрь 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первом месяце осени у некоторых будут успешными деловые переговоры, также будут высокие шансы существенно улучшить свое финансовое положение.

Лунный календарь на сентябрь 2020 поможет определить вам удачные, нейтральные и опасные дни.

Что и когда стоит делать по лунному календарю на сентябрь, читайте на Фактах ICTV.

Лунный астропрогноз на 1 сентября

Хороший день для кардинальных изменений. В этот день стоит прислушиваться к своему сердцу и доверять интуиции.

Лунный астропрогноз на 2 сентября

В этот день будут успешными все важные сделки. Однако стоит внимательнее реагировать на замечания близких, возможно, они видят то, что осталось без вашего внимания.

Лунный астропрогноз на 3 сентября

Нейтральный день для многих людей, однако, все же стоит отложить решение важных вопросов на более благоприятный день.

Лунный астропрогноз на 4 сентября

Один из самых спокойных дней. Это время стоит посвятить близким и друзьям, поговорить по душам или же просто, отдохнуть на природе.

Лунный астропрогноз на 5 сентября

Удачное время для принятия смелых решений. Однако на фоне некоторых обострений интуиции возможны конфликты на работе. В этот день не стоит проявлять активность.

Лунный астропрогноз на 6 сентября

Благоприятный день для решения накопившихся финансовых проблем. В этот день стоит внимательнее относиться к кредитованию.

Лунный астропрогноз на 7 сентября

Хороший день для серьезных капиталовложений. Не стоит бояться рисков, но несмотря на это важно внимательнее изучить все документы.

Лунный астропрогноз на 8 сентября

В этот день стоит больше внимания обращать на детали. Чтобы не пришлось жалеть о сказанном, стоит обдумывать все сказанные слова.

Лунный астропрогноз на 9 сентября

Удачный день для кратковременных поездок, в этот период будут благоприятными путешествия и любая другая смена обстановки.

Лунный астропрогноз на 10 сентября

В этот день стоит особо внимательно посмотреть на окружающих, возможно, они нуждаются в вашей помощи. Даже самый маленький совет может многим помочь близкому.

Лунный астропрогноз на 11 сентября

Один из самых опасных дней. У многих будет повышенная эмоциональность. Этот день лучше провести дома и заняться уборкой.

Лунный астропрогноз на 12 сентября

Нейтральный день, однако, важно контролировать эмоциональную и физическую активность. В этот день человек становится менее активным.

Лунный астропрогноз на 13 сентября

Этот день стоит провести в покое и уединении. В этот период не рекомендуется заниматься серьезными делами.

Лунный астропрогноз на 14 сентября

Опасный день для тех, кто решился на серьезную сделку. У многих в этот период ослабевает концентрация внимания, а излишние волнения.

Лунный астропрогноз на 15 сентября

В этот период эмоционального и физического спада рекомендуется заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Лунный астропрогноз на 16 сентября

Хороший день для решения сложных задач, многие люди теряют в этот день концентрацию внимания, поэтому стоит обращаться за советом к специалистам.

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Лунный астропрогноз на 17 сентября

Удачное время для любой кропотливой работы. Астрологи рекомендуют в этот день заниматься наведением чистоты и порядка, уборкой.

Лунный астропрогноз на 18 сентября

Удачное время для новых знакомств. В этот период рекомендуется избегать конфликтов и решения сложных вопросов.

Лунный астропрогноз на 19 сентября

Хороший период для занятий творческой деятельностью. Однако в этот день не рекомендуется заниматься делами, требующими особой концентрации внимания.

Лунный астропрогноз на 20 сентября

Один из опасных дней. Не стоит в этот период заключать важных сделок, также стоит отказаться от принятия важных вопросов.

Лунный астропрогноз на 21 сентября

У многих людей в этот день улучшается самочувствие, концентрация внимания улучшается, а эмоциональная активность увеличивается.

Лунный астропрогноз на 22 сентября

Это один из самых ответственных дней. Рекомендуется полностью отдаваться работе и быть успешным переговорщиком.

Лунный астропрогноз на 23 сентября

В этот день рекомендуется наладить отношения с начальством, и, в первую очередь, разобраться в своих мыслях.

Лунный астропрогноз на 24 сентября

Это один из самых провокационных дней. Астрологи рекомендуют не говорить лишнего и внимательно прислушиваться к каждому слову.

Лунный астропрогноз на 25 сентября

В этот день у многих улучшается самочувствие и настроение. Хороший день для планирования важных дел.

Лунный астропрогноз на 26 сентября

Удачное время для встречи с единомышленниками. Приятный вечер с друзьями поможет как можно больше узнать, что делать дальше.

Лунный астропрогноз на 27 сентября

Хороший день для укрепления отношений с коллегами и начальством. Инициативность будет хорошо замечена, однако, важно все задачи выполнить в срок.

Лунный астропрогноз на 28 сентября

Нейтральный день. В этот период астрологи рекомендуют внимательнее относиться к деньгам и не тратиться на пустяки.

Лунный астропрогноз на 29 сентября

В этот день благоприятно заключать брак, который будет держаться на высшей любви. Также это хорошее время и для любых других партнерских отношений.

Лунный астропрогноз на 30 сентября

В этот день могут появиться старые проблемы. Однако стоит отнестись к этому спокойно и без нервов. Решив проблемы, вы получите свежие силы для новой жизни.

Ранее астролог составил подробный финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.