Выходные в сентябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В сентябре 2020 украинцы смогут отдохнуть восемь дней. В то же время государственных праздников, которые бы попали на будний день и стали выходными — в сентябре нет.
В месяце 30 дней, из них 22 рабочих, остальные — выходные.
1 сентября Украина будет праздновать День знаний. В этот день детки пойдут в школу после летних каникул.
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Также отмечают такие праздники:
- 6 сентября — Международный день предпринимателя;
- 8 сентября — День солидарности журналистов;
- 13 сентября — День танкиста;
- 17 сентября — День спасателя;
На 27 сентября приходится сразу три праздника — День туриста, День воспитателя и День тяжелого машиностроителя.
30 сентября отмечают День переводчика и День библиотек.
Календарь церковных праздников на сентябрь 2020
В сентябре христианский мир будет праздновать два больших праздника:
- Рождество Пресвятой Богородицы, приходится на 21 сентября;
- Воздвижения Креста Господня, которое приходится на 27 сентября.
Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 покажет именины или праздники в честь святых на каждый день.