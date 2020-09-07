В понедельник, 7 сентября, Луна пребывает в знаке Телец. Это 19 лунный день.
Удачное время для кардинальных изменений и смелых решений. Именно с понедельника стоит начинать все новое.
Этот день будет хорошим и для решения финансовых вопросов. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.
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В этот период времени у некоторых будет отмечаться усиление мыслительных способностей. Однако у других будет склонность и к лени.
7 сентября будет самый неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.
В 19 лунный день не стоит бояться избавляться от старых привычек, это будет один из лучших дней.
В общем лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.