В понедельник, 7 сентября, Луна пребывает в знаке Телец. Это 19 лунный день.

Удачное время для кардинальных изменений и смелых решений. Именно с понедельника стоит начинать все новое.

Этот день будет хорошим и для решения финансовых вопросов. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.

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В этот период времени у некоторых будет отмечаться усиление мыслительных способностей. Однако у других будет склонность и к лени.

7 сентября будет самый неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.

В 19 лунный день не стоит бояться избавляться от старых привычек, это будет один из лучших дней.

В общем лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.