Крупнейшая в мире цифровая камера сделала первые снимки

Самая большая в мире цифровая камера, которую установят на обзорный телескоп строящейся в Чили Обсерватории имени Веры Рубин, сделала свои первые контрольные снимки, установив новый мировой рекорд для самого большого однокадрового снимка.

Фото настолько большие, что для показа одного из них в полном размере потребовалось бы 378 4K-телевизоров. Разрешение настолько хорошее, что мяч для гольфа можно увидеть с расстояния 25-и километров.

Каждый снимок имеет разрешение 3 200 мегапикселей.

Камера была построена в Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США в Нью-Йорке, после чего доставлена в Национальную ускорительную лабораторию SLAC Министерства энергетики США.

Фотографии с камеры после установки в обсерватории лягут в основу крупнейшего астрономического каталога всех времен — LSST (Legacy Survey of Space and Time).

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Телескоп снял зарождение планеты в 250 световых годах от Земли

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Астрономы Европейской южной обсерватории считают, что в этой точке формируется экзопланета.

Источник: SLAC

Фото: SLAC