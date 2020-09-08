День ангела Натальи 2020: поздравления в прозе

День ангела Натальи 2020 отмечается 8 сентября. Этот праздник посвящается мученице Наталии Никомидийской.

Еще ее называют Наталья-Овсяница. Такое прозвище она получила, потому что в ее день люди начинают косить овес.

Кроме 8 сентября Наталья отмечает день ангела еще четыре раза — 11 января, 22 марта, 31 марта и 14 сентября.

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Факты ICTV составили лучшие поздравления с Днем ангела Натальи 2020 в прозе.

Поздравляю с Днем святой Натальи Овсяницы. Желаю теплой, яркой, счастливой осени, которая накормит щедрым урожаем, одарит новыми силами и овеет вдохновением. Пусть любовь твоего сердца окрыляет тебя, пусть святая Наталья Овсяница помогает в добрых делах.

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Празднуем сегодня день Натальи Овсяницы — святой, перенесшей тяжкие испытания и страдавшей за веру своего супруга. С давних времен в этот день начинают косить овес, и, конечно, чтят святую Наталью и всех женщин, носящих это имя. Пусть терпение, любовь и верность помогают каждому из нас, как помогли они святой Наталье снести все тяготы своей судьбы.

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С Днем святой Натальи Овсяницы, что последовала за мужем в заточение и укрепляла его в вере, несмотря на все сложности и горести. Наши предки верили, что до этого дня надо собрать весь овес и тогда год удастся. Пусть же в вашей семье ни пища, ни любовь и верность друг другу не иссякнут ни сегодня, ни завтра и никогда.

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Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

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Дорогая Наташенька, поздравляю тебя от души. Милая, я тебе желаю вдохновения счастьем и любовью, стремления к великим целям и успеху, невероятной удачи и несомненного везения, отменного самочувствия и доброго настроения.

Праздники в сентябре 2020

В календаре праздников на сентябрь 2020 не будет государственных праздников, а значит дополнительных выходных у украинцев не предвидится.

В этом месяце ожидается много профессиональных праздников. В частности, свой день отметят нотариусы, работники нефтяной промышленности, танкисты, спасатели и фармацевты.