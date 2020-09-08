Гороскоп на 8 сентября 2020 для всех знаков зодиака предлагает Овнам начать двигаться к своей мечте, Близнецам простить прошлые обиды, а Девам полагаться только на интуицию.

Овен

Тройка посохов

Самое время Овнам подумать о том, как им достигать того, о чем они всегда мечтали. Ваши мечты так и будут оставаться мечтами, пока вы ничего не делаете. Если начнете сейчас – у вас все получится, и буквально все будет помогать вам.

Телец

Перевернутая Тройка пентаклей

У Тельцов по гороскопу на 8 сентября 2020 – сложный день, когда работа валится из рук. Особенно, если это такая работа, где вам нужно сотрудничать с другими людьми. Простого выхода тут нет. Вам придется или замотивировать всю команду, или постараться работать в одиночку.

Близнецы

Перевернутая Тройка мечей

Близнецы сегодня смогут разобраться с прошлыми обидами и обидчиками. Разобраться в исключительно хорошем смысле: сегодня вы сможете простить всех, кого стоит, и просто оставить в прошлом всех, кого нет.

Рак

Смерть

Хорошо отдохнувшие Раки в гороскопе на 8 сентября 2020 для всех знаков зодиака готовы к тому, чтобы начать новый этап в жизни. Большой или маленький – это неважно. Но измените что-то к лучшему или начните что-то, что давно хотели.

Лев

Отшельник

Львам лучше всего провести день в одиночестве. Проведите его так, как чувствуете. Хочется смотреть весь день кино – смотрите. Хочется медитировать – медитируйте. Готовить – готовьте. Слушайте сегодня только себя, и под конец дня сможете понять что-то о том, куда двигаться дальше и как жить.

Дева

Луна

Сегодня Девам может быть сложно жить, потому что все вокруг кажется непонятным и зыбким. Так и будет, такой уж день выпал. Или смиритесь, что сегодня можете ошибаться, или попробуйте полагаться на интуицию. Если она у вас сильная, это сработает.

Весы

Паж чаш

Весы привыкли все взвешивать, но сегодня стоит попробовать идти за эмоциями. Хоть вам это может быть и непривычно, будьте более открытыми и доверьтесь своим порывам. Все, что вы не можете объяснить логикой, сегодня правдиво.

Скорпион

Сила

Гороскоп на 8 сентября 2020 для всех знаков зодиака обещает хороший день для Скорпионов. Сегодня вы найдете в себе и силы, и мужество, и выдержку. Вы сможете сделать все, что хочется, и при этом вас будет сопровождать ощущение, что вы все делаете правильно.

Стрелец

Шестерка чаш

У Стрельцов день воспоминаний и ностальгии. Постарайтесь не утонуть в них полностью, а использовать и вспоминать то, что может вам помочь в настоящем. Сложные моменты, похожие ситуации, просто знания – вытаскивайте из прошлого все ценное.

Козерог

Семерка посохов

Козерогам важнее всего сохранять контроль. Вам может хотеться сегодня все бросить, оставить, спрятаться от мира и себя. Не стоит этого делать. Встречайте сложности лицом к лицу. Вы сможете справиться с ними, если осмелитесь.

Водолей

Перевернутая Восьмерка чаш

Страх потерь сегодня преследует Водолеев. Вы боитесь терять, а потому и боитесь менять что-то. Ведь если что-то изменить, с плохим может исчезнуть и хорошее. Подумайте о том, что хорошее со временем исчезнет и так, и вы останетесь в одиночестве с тем, что не любите, без возможности изменить что-либо.

Рыбы

Перевернутая Королева чаш

Рыбы сегодня склонны отдавать людям вокруг себя слишком многое и совсем не заботиться о себе. Помните о том, что вы тоже заслуживаете хороших вещей, если вы будете забывать об этом, у вас не будет сил показывать другим свою любовь.

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Источник: А как вам такой расклад