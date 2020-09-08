Гороскоп на неделю, с 7 по 13 сентября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

10 сентября, Марс, планета активности и инициативы, переходит в фазу ретроградного движения до 14 ноября. Процессы замедляются по всем сферам жизни, быстро реализовать планы не получается, возникают препятствия. Прежде, чем принять какое-либо решение, стоит несколько раз проверить, обдумать план действий, что-то откорректировать.

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В период ретроградности лучше ничего нового не начинать, это подходящий период, чтобы что-то изменить в своей жизни. Также, в этот период появляются мужчины из прошлого.

13 сентября Юпитер заканчивает свое ретроградное движение, что принесет ослабление многих негативных факторов. Возможны изменения на государственном уровне, смена политического курса, перераспределение собственности, перенаправление финансовых потоков.

Гороскоп для Овнов

Период ознаменуется нервозностью, рассеянностью и раздражительностью. Не лучшее время для творческой и интеллектуальной работы. Лучше не вступать в пререкания с официальными органами. В Вас просыпается дух противоречия, можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. А вот для романтических взаимоотношений сентябрь благоприятный.

Гороскоп для Тельцов

Проблемы возникнут как в деловых отношениях, так и в личных. Неприятностей можно избежать, если учитывать интересы окружающих и прислушиваться к мнению партнеров. Привлечь внимание не сложно, главное – удержать, сохранить уважение со стороны других. Не реагируйте на провокации, проявляйте свои лучшие качества, двигайтесь, согласно продуманному плану не торопясь, и неделя окажется для вас насыщенной и интересной. Особую значимость приобретают общественные связи.

Гороскоп для Близнецов

Благоприятный период для личных и деловых взаимоотношений. Получится возобновить контакты с партнерами из прошлого. Любимый человек или потенциальный партнер стремится к душевному общению с вами. Вашей энергии и оптимизма хватит для того, чтобы укрепить ваши взаимоотношения. Благоприятный период для любовных дел, объяснений, планирования семьи. Личные и социальные интересы находятся в согласии, поэтому приходит взаимное вдохновение, усиливается удовольствие от совместной деятельности.

Гороскоп для Раков

Сузьте свой круг общения до минимума, при заключении сделок всегда заручайтесь поддержкой специалистов, прежде чем подписать важные бумаги — внимательно все читайте. Ошибки, чаще, чем обычно, возникают при работе с документами. Особенно это касается бухгалтерских отчетов. Снижена способность к объективной оценке происходящего, поэтому не торопитесь принимать решения и делать выводы. Трудность в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас мешает в деловой жизни, при общении с начальством и официальными организациями.

Гороскоп для Львов

Равнодушие в личных отношениях может появиться из-за конкуренции друг с другом. Не реагируйте на провокации, любое препятствие воспринимайте как ступень, которую нужно преодолеть. Чем меньше эмоциональных решений, тем больше благоприятных возможностей вы получаете. Удачный период для решения проблем в любви и семейных отношениях – немного усилий и у вас получится обрести гармонию. В романтической сфере возможны неожиданные повороты событий, яркие переживания.

Гороскоп для Дев

Благоприятное время для любых дел, творческой работы. Однако следует быть осторожными с составлением доверительных соглашений и постараться избежать двузначных выражений. Остерегайтесь неразумных трат, так как это может отразиться негативно на состоянии ваших дел в дальнейшем. Насущные проблемы решаются только в партнерстве, а идеальное выполнения своих обязанностей, привлечет к вам внимание руководства. Возможно некоторое продвижение в карьере, хотя конкуренция достаточно высокая.

Гороскоп для Весов

Для вас наступает благоприятный период во многих сферах. Гармония в личных и деловых взаимоотношениях, успешна творческая деятельность. Люди тянутся к вам, стремятся к душевному общению. Дети склонны прислушиваться к вам, подходящее время для устранения противоречий, налаживания взаимоотношений с родными и близкими. Способны любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения, учитывая при этом интересы всех сторон. Эти качества позволяют вам выделиться среди других людей и получить дополнительные благоприятные возможности.

Гороскоп для Скорпионов

Чрезмерная погоня за удовольствиями может испортить деловые и семейные отношения. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Если правильно использовать возможности этого периода, сконцентрироваться на целях, то ваша сила воли, изобретательность и напор, дадут вам возможность многое изменить в жизни и удачно решить ключевые задачи. Воспользуйтесь этим временем для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами.

Гороскоп для Стрельцов

Это время новых романтических встреч, страстных и динамических взаимоотношений. Личные и деловые отношения с представителями противоположного пола будут успешными, а если до сих пор они шли не гладко, то сейчас обстоятельства складываются удачно. Занятия спортом, активный отдых, работа над совместными проектами помогают улучшить существующие взаимоотношения. Не упускайте случая проявить творческие способности, сделать оригинальный подарок партнеру.

Гороскоп для Козерогов

Вопросы перераспределения собственности или доходов снова станут актуальными. Финансовые трудности решаются в выгодную для вас сторону, хотя нельзя сказать, что период легкий, зато продуктивный. Помешать вам могут импульсивные, резкие, агрессивные реакции на предложения партнеров и действия конкурентов. Осознанные, сильные духом Козероги могут использовать этот период для серьезных разговоров с партнерами, особенно в профессиональной сфере. Дискуссии могут быть очень конструктивны, если хватит интеллектуальных и психических сил не доводить процесс до конфликтов.

Гороскоп для Водолеев

Пришло время взять инициативу в свои руки, чтобы завоевать расположение давно желанного партнера. Вы будете находиться в центре внимания. Сможете энергично взяться за дело, вырваться вперед, используя собственный опыт. Успех, благодаря этим стараниям, не заставит себя долго ждать. Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения. Стремление к творческой реализации, поможет вам решить многие проблемы и задачи. Спорт, физический труд, деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости доставит вам удовольствие.

Гороскоп для Рыб

Общественная деятельность утомляет, сложно найти поддержку и понимание со стороны влиятельных людей. Социальные и политические разногласия могут негативно влиять на романтические отношения. Появляются давние знакомые, с которыми вас в прошлом связывали романтические или деловые отношения. Может случиться необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Если вам сложно сдерживать эмоции, не стоит затевать серьезные разговоры. Конструктивные преобразования можно произвести, если в обычных рабочих отношениях, партнеры вас не раздражают.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.