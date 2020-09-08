8 сентября православные верующие чтят память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана. Последний уверовал во Христа, когда увидел, как 23 христиан устойчиво выносили пытки.

После этого Андриана отправили в тюрьму, где его подвергли различным мучениям.

Все это время рядом с ним находилась Наталья, которая также заслужила мученический венец.

В народе праздник называли Наталья Овсяница, поскольку подходило время для сбора овса.

8 сентября именины отмечают: Дмитрий, Георгий, Наталья, Петр, Виктор, Адриан, Роман.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020

Народные приметы

Гром гремит — к теплой осени.

Если на небе облака редкие, то будет холодно и ясно.

Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.

Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.

Много рябины — скоро наступят холода.

Если много опят в лесу, то бабьего лета не жди.

Кстати, особых запретов на 8 сентября не было.