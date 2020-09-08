Прошлый век породил немало диктаторов. Они были разные, но их объединяла единственная идея — неограниченная власть.

Самый скандальный диктатор — Бенито Муссолини, итальянский дуче.

Он вышел из низов. Сын кузнеца прошел на выборах в итальянский парламент. Но занял кресло премьера под лозунгами: итальянской нации нужен жесткий и энергичный лидер.

Но эта жестокость переходила границы.

Муссолини создал новую идеологию — фашизм. Он прославлял военную мощь и величие итальянской расы. Именно эти идеи впоследствии положит в основу своего правления Адольф Гитлер.

Муссолини ассоциировал себя с Цезарем и мечтал о новой Римской империи. Именно он сформулировал постулаты, на которых держатся диктаторские режимы и сегодня. Террор, поиск внешнего врага и насилия.

Но история ему отомстила. После вступления американских и британских войск в Италию, Муссолини пытался бежать из страны. Но неудачно — его жизнь закончилась той же жестокостью, с которой он правил своей страной.

В Румынии, которая входила в социалистический лагерь, к власти пришел Николае Чаушеску.

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Сначала у него были прогрессивные либеральные взгляды. Но чем дальше — тем становилось все больше авторитарных замашек. Чеушеску выжимал из власти конкурентов. На их место назначал родственников и друзей.

Все это привело к бунту в 1989 году. Диктатор с женой пытались бежать на вертолете. Впрочем, пилот перешел на сторону народа.

И это в истории повторялось много раз. Диктаторы были всегда оторваны от своего народа.

Поразительные масштабы роскоши были у лидера Центральноафриканской республики Бокасса.

Диктатор пришел к власти в 1966 году, устроив военный переворот. Сбросил с поста президента своего же кузена. Наибольшей дурной славы он нажил из-за расправы над своими оппонентами.

У Бокассы была традиция, он убивал своих врагов, а потом съедал. И таким образом съел, только по предварительным счетам, несколько десятков своих политических врагов.

Бокасса имел 17 жен. Он мечтал создать международный гарем из представительниц всех рас и континентов. В 1979 году Бокассу сбросила с трона французская армия.

Ким Чен Ын — лидер Северной Кореи. Образ диктатора он унаследовал от своего деда и отца.

Власть Ким Чен Ына опирается только на силу и армию. Для устрашения своего народа диктатор ищет внешнего врага. Весь мир затаив дыхание следит за пусками ядерных ракет, вроде предназначенных для Америки.

Слабость вождя нации — это молодые девушки. Для него ищет самых красивых специально обученный персонал.

Сейчас КНДР — самая закрытая страна в мире. Похоже, для диктаторов — это единственный способ удерживать власть. Отгородиться от всего мира, промывать мозги. И держать огромные армии, которые готовы в любой момент подавить малейшие протесты.

На публике появился двойник Ким Чен Ына

В мае на церемонии открытия завода удобрений в КНДР присутствовал двойник Ким Чен Ына, а не настоящий северокорейский лидер. Таким образом Ким Чен Ын решил скрыть правду о своем здоровье, предполагают конспирологи.

Ранее тираны, включая Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Саддама Хуссейна, использовали ту же стратегию.