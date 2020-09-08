Международный день грамотности ежегодно отмечается 8 сентября. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году.

Целью Дня грамотности является привлечение внимания к такой проблеме, как неграмотность, а также расширение возможностей и прав, чтобы разные люди, общины и сообщества имели равный доступ к знаниям.

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Возможно, среднестатистическому украинцу тяжело понять, как так не уметь писать или читать. Однако статистика ЮНЕСКО демонстрирует, что проблема неграмотности даже в наше время очень актуальна. Так, в мире проживают 750 млн взрослых людей, которым не хватает элементарных навыков грамотности, а 267 млн детей и вовсе не посещают школу.

Факты ICTV создали тест к Международному дню грамотности на знание украинского языка, чтобы вы убедились, что прекрасно владеете соловьиной.

Украинский язык на выборах президента в США

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели города Чикаго в штате Иллинойс.

На украинском будут бюллетени на президентских и на местных выборах.