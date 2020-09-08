Как варить кофе в турке знает не так много людей. Ведь один и тот же рецепт приготовления напитка может иметь разный вкус, если их готовило два человека.

На вкус кофе могут влиять множество факторов: состав кофе, температура воды, помол зерен и скорость нагрева турки.

Кроме этого, большое значение имеет то, из какого металла изготовлена ​​турка.

Обычно используются зерна мелкого помола, желательно, чтобы они были свежесмолотые и свежеобжаренные, чтобы правильно сварить кофе в турке дома.

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Кроме этого, стоит в турку наливать холодную воду, даже ледяную. После того, как она нагреется, нужно добавлять кофе и сахар. Чтобы варить правильно кофе в турке, нужно помнить, что кипятить этот напиток нельзя.

Как выбрать сорт кофе

Существует два вида кофе: арабика и робуста. Чтобы определить для себя, какой сорт вам подходит больше стоит знать:

робуста горчит, а при варке эта горечь усиливается;

робуста имеет не интенсивный запах, по сравнению с арабикой;

робуста имеет высокий уровень кофеина;

арабике присущ кислый вкус;

арабика имеет более багатый и интенсивный вкус.

Чтобы правильно сварить ароматный кофе в турке, нужно выбирать помол, который имеет интенсивный и яркий запах. Чем больше времени прошло со дня, когда кофе смололи, тем больше она теряет свой запах. Поэтому обычно рекомендуется покупать кофе в зернах и полоть ее самостоятельно.

Прожарки зерен должна быть средняя. Напиток сделан из сильной будет слишком горьким. Те, кто любит кислый привкус в кофе, должны выбирать светлые зерна, которые имеют низкий уровень жарки.

Лучше использовать мелкий помол зерен для варки кофе в турке дома, поскольку так напиток готовится быстрее, а вкус будет более стойким, чем из зерен грубого помола.

Как выбрать воду для кофе

Воду нужно использовать только очищенную, поскольку обычная из-под крана может содержать хлор, который убивает любой вкус.

Щелочная вода также не подходит для правильной кофе в турке дома. Она имеет кислотность, на фоне которой вкус кофе, который также содержит в себе кислоту, теряет богатство и интенсивность.

Нужно выбирать воду с нейтральным уровнем pH (6,5 — 7,5).

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Как выбрать турку

Правильно варить кофе в медной турке, которая посеребренная с внутренней стороны. Медь — хороший проводник тепла, но при контакте с кислой средой, как кофе, может выделять опасные токсины, поэтому ее измельчают изнутри.

Как варить кофе в турке дома: несколько рецептов

Кофе по-восточному

Чтобы сварить кофе по-восточному нужно в сковороду насыпать кварцевый песок и нагреть его, часто помешивая.

На каждые 100 мл воды рекомендуется использовать 10 г кофе. Поэтому количество молотого кофе стоит рассчитывать в соответствии с размером вашей турки.

После того, как вы высыпали нужное количество кофе, в турку нужно налить воду комнатной температуры, после чего погрузите ее в горячий песок.

Кофейная пена начнет подниматься, и когда она достигнет края турки, напиток нужно снять из песка.

Кроме этого, уровень воды не должен быть выше места, где сужается турка, поскольку пена при нагревании может вылиться.

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Кофе по-турецки

Для начала нужно высыпать кофе в турке в указанной пропорции (10:100) и добавить половину воды комнатной температуры. Далее подождать, чтобы вышел весь воздух, а смесь перестала пускать пузыри. После этого нужно вылить воду, которая осталась и поставить турку на плиту на самый маленький огонь.

Лучшим вариантом будет, если турку вы будете держать над плитой.

Через минуту кофе нужно перемешать, чтобы он не имел комков. Как только пена начнет подниматься, стоит снять напиток с плиты. Кофе нужно наливать в теплую чашку. По желанию можно добавлять сахар, мед или пряности.

Кофе по-арабски

Чтобы правильно сварить кофе по-арабски, предварительно нужно разогреть турку и высыпать в нее сахар.

На маленьком огне прожарить его, чтобы он приобрел светло-коричневый цвет. После этого в турку налить 100 мл воды и довести до кипения.

Затем снять турку с огня и добавить 10 г кофе и перемешать. Далее влить одну столовую ложку холодной воды и поставить на маленький огонь. Как только кофейная пена начнет подниматься, снять турку с огня.

Если вы хотите, чтобы кофе раскрыл свой вкус на полную, можете добавить щепотку соли (на кончике ножа) к напитку. Также рекомендуется нагреть молотый кофе в турке, чтобы аромат раскрылся больше.

Все сухие ингредиенты перемешивают вместе с кофе, а жидкие растворяются в воде для лучшего аромата и вкуса.