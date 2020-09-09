День дизайнера-графика в стране празднуют 9 сентября.

Этот праздник начали отмечать с 2009 года на честь известного дизайнера-графика Владимира Чайки, которому в том году исполнилось 50 лет.

Владимир Чайка за свою профессиональную деятельность сделал большой вклад в графический дизайн. Также он получил множество наград, призовых мест на разных фестивалях и был лауреатом премий.

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Люди, которые занимаются дизайном и графикой создают журнальные и книжные страницы, коллажи, рекламные модули и страницы разнообразных сайтов. Сейчас эта профессия стала очень востребованной.

Факты ICTV собрали лучшие поздравление в картинках ко Дню дизайнера-графика.

Календарь праздников на сентябрь

В календаре праздников на сентябрь 2020 насчитывается 16 памятных дат. В основном они все посвящены празднованию профессий.

Также в сентябре украинцы будут праздновать День физкультуры и спорта (12 сентября), День кино (12 сентября), День мира (21 сентября), День туризма (27 сентября), Всеукраинский день библиотек (30 сентября).