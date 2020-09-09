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Факты / Lifestyle

День тестировщика 2020: лучшие поздравления в СМС

День тестировщика отмечается 9 сентября. Это профессиональный праздник всех работников, которые умеют тестировать различные приложения, программы и программное обеспечение.

Профессия касается в основном IT-индустрии. Тестировщики должны иметь базовые знания программирования и знать, как работать с базами данных.

Дата праздника выбрана не случайно. 9 сентября 75 лет назад ученые из Гарварда впервые зарегистрировали программную ошибку. Это произошло во время тестирования Mark II Aiken Relay Calculator.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

В Украине этой профессии можно обучиться лишь на курсах, в университетах такого факультета нет.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС с Днем тестировщика.

Тестировать программы —
Задача непростая,
И ты ее упрямо
С успехом выполняешь.

Любимая работа
Пусть интересной будет,
Не ждать чтобы субботы,
А обожать все будни!

***

Настал сегодня праздник твой,
Наш тестировщик дорогой,
Тебя поздравить мы спешим
От сердца и большой души,

Хотим успехов пожелать,
Все-все в работе успевать,
Чтоб получались все дела,
И в личном тоже жизнь цвела!

***

Вы тестируете ловко
Каждый новый инструмент.
Пусть удачным будет в жизни
Ваш любой эксперимент.

В праздник ваш желаю счастья,
В жизни личной и труде.
Сохраняйте скрупулезность
В каждодневной суете.

***

Компьютерные асы вы,
Спасители, помощники,
Сегодня поздравляю вас
Я с днем тестировщика.

Желаю все проблемы
Решать вам одним кликом,
Тестировать программы
Без шума и без крика.

Чтоб вирус и баги
Не страшны вам были,
Труд ваш кропотливый
Высоко ценили.

***

Тебе в День тестировщика
Желаю цепких знаний,
Удача пусть помощником
Во всей работе станет!

И устранятся с легкостью
Проблемы и ошибки,
Вперед идти чтоб с бодростью,
С лица не сняв улыбки!

Праздники в сентябре 2020

В календаре праздников на сентябрь 2020 украинцев ждут профессиональные праздники и церковные. Государственных праздников в ближайший месяц не предвидится.

В сентябре будет много профессиональных праздников. В частности, свой день отметят нотариусы, танкисты, спасатели, фармацевты и тестировщики.

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