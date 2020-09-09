День тестировщика отмечается 9 сентября. Это профессиональный праздник всех работников, которые умеют тестировать различные приложения, программы и программное обеспечение.

Профессия касается в основном IT-индустрии. Тестировщики должны иметь базовые знания программирования и знать, как работать с базами данных.

Дата праздника выбрана не случайно. 9 сентября 75 лет назад ученые из Гарварда впервые зарегистрировали программную ошибку. Это произошло во время тестирования Mark II Aiken Relay Calculator.

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В Украине этой профессии можно обучиться лишь на курсах, в университетах такого факультета нет.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС с Днем тестировщика.

Тестировать программы —

Задача непростая,

И ты ее упрямо

С успехом выполняешь.

Любимая работа

Пусть интересной будет,

Не ждать чтобы субботы,

А обожать все будни!

***

Настал сегодня праздник твой,

Наш тестировщик дорогой,

Тебя поздравить мы спешим

От сердца и большой души,

Хотим успехов пожелать,

Все-все в работе успевать,

Чтоб получались все дела,

И в личном тоже жизнь цвела!

***

Вы тестируете ловко

Каждый новый инструмент.

Пусть удачным будет в жизни

Ваш любой эксперимент.

В праздник ваш желаю счастья,

В жизни личной и труде.

Сохраняйте скрупулезность

В каждодневной суете.

***

Компьютерные асы вы,

Спасители, помощники,

Сегодня поздравляю вас

Я с днем тестировщика.

Желаю все проблемы

Решать вам одним кликом,

Тестировать программы

Без шума и без крика.

Чтоб вирус и баги

Не страшны вам были,

Труд ваш кропотливый

Высоко ценили.

***

Тебе в День тестировщика

Желаю цепких знаний,

Удача пусть помощником

Во всей работе станет!

И устранятся с легкостью

Проблемы и ошибки,

Вперед идти чтоб с бодростью,

С лица не сняв улыбки!

Праздники в сентябре 2020

В календаре праздников на сентябрь 2020 украинцев ждут профессиональные праздники и церковные. Государственных праздников в ближайший месяц не предвидится.

В сентябре будет много профессиональных праздников. В частности, свой день отметят нотариусы, танкисты, спасатели, фармацевты и тестировщики.