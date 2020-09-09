Финальную версию операционной системы Android 11 Google выпустил вечером 8 сентября.

Последние несколько месяцев она находилась в состоянии бета-теста.

В компании отмечают, что установить Android 11 можно двумя способами: получить обновления автоматически, когда оно станет доступно в разделе настроек, воспользоваться стандартной утилитой Android Flash Too.

Кроме того, Google начал распространять Android 11 для смартфонов Pixel (Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 и Pixel 4a).

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OnePlus также подтвердили, что пользователи OnePlus 8 и 8 Pro смогут уже сейчас получить Android 11 в Северной Америке, Европе и Индии в виде программы бета-теста, как владельцы Oppo X2, Reno 3 и Realme X50 Pro.

Xiaomi тоже обновят Mi 10 и Mi 10 Pro до Android 11.

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Компания Google обещает, что в ближайшее время еще больше их партнеров совершат обновления.

Инновации в Android 11 касаются обмена сообщениями и их отражением. Появился новый раздел Разговоры для объединения сообщений в мессенджерах и программах таких как: Android Messages, Facebook Messenger и т. д.

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Функция Bubbles позволит выводить отдельные чаты в виде пузырька, отображая на фоне других открытых приложений.

Кроме того, в Android 11 появилась возможность помечать отдельные разговоры как приоритетные, записывали видео с экрана, поддерживать беспроводной режим Android Auto. Также расширились настройки приватности и безопасности.

Источник: Google