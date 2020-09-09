Гороскоп на 9 сентября 2020 для всех знаков зодиака освобождает из плена Козерогов, повторяет урок Стрельцам, а в Скорпионах видит настоящих лидеров.

Овен

Перевернутая Двойка чаш

Овнам сегодня лучше работать в одиночестве. У вас не вяжется с нормальным общением. Что бы вы ни сказали, это поймут неправильно, и других вы тоже понимаете не так. Любые попытки договориться с кем-то закончатся сегодня провалом.

Телец

Семерка мечей

Гороскоп на 9 сентября 2020 просит Тельцов быть осторожными. Сегодня вас будут пытаться обмануть, и вы легко поверите любой лжи. Будьте внимательны и не доверяйте людям с первого слова.

Близнецы

Королева пентаклей

День у Близнецов получится хорошим, особенно если они сосредоточатся на материальном. Купите домой цветы или новые шторы. На работе попробуйте получить повышение. Все, что связано с деньгами, вам сегодня удается.

Рак

Перевернутый Отшельник

Ракам в гороскопе на 9 сентября 2020 для всех знаков зодиака не стоит замыкаться в себе. Обсуждайте то, что придумали, озвучивайте идеи, делитесь знаниями. Сегодня вам стоит переносить то, что вы чувствуете внутри, наружу.

Лев

Рыцарь мечей

У Львов отличный день, чтобы презентовать, продать что-то, убедить кого-то в чем-то. Сегодня вам легко защищать то, во что вы верите. Вы умеете подключать и чувства, и логику, и получаете отдельный бонус к убедительности.

Дева

Девятка мечей

Непонятную тревогу могут испытывать сегодня Девы. Тревога эта будет касаться прошлого, давно, казалось бы забытого. Лучшее, что вы можете сделать – это не отмахиваться от своих чувств, а воспринимать их серьезно.

Весы

Перевернутая Семерка посохов

Весам в гороскопе на 9 сентября 2020 для всех знаков зодиака хочется сдаться. В чем бы ни было дело, вам кажется, что вы ни на что не способны. Возможно, на этот раз вы взялись за дело, к которому еще не готовы. Попробуйте снова в другой день.

Скорпион

Король посохов

Сегодня Скорпионам легко преодолевать любые сложности. У вас есть уверенность в себе, знания, силы, удача – все сошлось. Чтобы сделать день лучше и для других тоже, поделитесь своим опытом или советом. Или просто помогите кому-нибудь.

Стрелец

Шестерка чаш

Второй день подряд Стрельцам выпадает Шестерка чаш. На этот раз карта напоминает о том, что вечно тонуть в прошлом не получится. И как бы вам ни нравилось вспоминать старые добрые времена, вам нужно идти по своему собственному пути.

Козерог

Восьмерка мечей

В плену ситуации чувствуют себя Козероги, и не знают, что делать. Фокус тут в том, что с этой картой, на самом деле, можно делать все, что угодно. Только нужно найти в себе силы перестать себя жалеть.

Водолей

Перевернутая Четверка пентаклей

Водолеям сложно двигаться вперед. Все потому, что вы знаете, каким трудом и силами добыли то, что у вас есть сейчас. Сложно теперь этим рисковать ради какого-то там будущего. Поймите, что за этим “сложно” прячется обычный страх. И вы сильнее его.

Рыбы

Туз чаш

Рыб сегодня ждет новая встреча, идея или просто хорошие новости. Будьте открыты ко всему, с чем раньше не сталкивались или не работали. Не цепляйтесь за старый опыт, а пробуйте все новое. Где-то там прячется ваша удача.

Лунный календарь на сентябрь

Лунный календарь на сентябрь 2020 будет прогнозировать много благоприятных и нейтральных дней. В начале месяца лучше всего договариваться о переговорах. Также в эти дни вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

Во второй половине сентября будут опасные дни, в которые не нужно планировать принятие важных решений.

Источник: А как вам такой расклад