В субботу, 12 сентября, сухая погода ожидается на всей территории Украины.

А на юге страны в разгаре бархатный сезон – температура воздуха до +29.

В восточных областях – от +23 до +27, в центре +25.

На севере и западе страны максимум +24.

В Киеве без осадков, ночью 9-11, а днем 22-24 выше нуля.

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В воскресенье, 13 сентября, погода практически не изменится – везде бабье лето.

В южных областях неизменные +29, на два градуса ниже – в восточных.

В центре местами до +26, в западных и северных областях – от +21 до +24.

В столице сухо, ночью 12-14, днем до 24 градусов тепла.

Погода в сентябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в сентябре 2020 будет очень теплой и больше напомнит лето.

Средняя температура — в диапазоне от +14 до +19, а сильных дождей не ожидается.

В целом осень будет теплее, чем обычно.