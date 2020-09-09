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Факты / Lifestyle

Почти +30 и сухо: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В субботу, 12 сентября, сухая погода ожидается на всей территории Украины.

А на юге страны в разгаре бархатный сезон – температура воздуха до +29.

В восточных областях – от +23 до +27, в центре +25.

На севере и западе страны максимум +24.

В Киеве без осадков, ночью 9-11, а днем 22-24 выше нуля.

ЧитайтеБабье лето продолжается: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

Погода 12 вересня

В воскресенье, 13 сентября, погода практически не изменится – везде бабье лето.

В южных областях неизменные +29, на два градуса ниже – в восточных.

В центре местами до +26, в западных и северных областях – от +21 до +24.

В столице сухо, ночью 12-14, днем до 24 градусов тепла.

Погода на 13 вересня

Погода в сентябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в сентябре 2020 будет очень теплой и больше напомнит лето.

Средняя температура — в диапазоне от +14 до +19, а сильных дождей не ожидается.

В целом осень будет теплее, чем обычно.

Источник: Укргидрометцентр

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