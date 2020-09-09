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Факты / Lifestyle

Нежные открытки с Международным днем красоты

Международный день красоты ежегодно отмечается 9 сентября.

Праздничная дата появилась в календаре еще в 1995 году. Международный день красоты также является профессиональным праздником работников модельной сферы, косметологии и пластической хирургии.

Культовая актриса Мерлин Монро сказала: у красоты, как и женственности, нет возраста, а истинную красоту порождает женственность.

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Каждая женщина красива, потому что уникальна. Чтобы поздравить родных и самых дорогих, Факты ICTV публикуют нежные открытки с Международным днем ​​красоты.

Международный день красоты: поздравления в открытках

Международный день красоты: поздравления в открытках

Международный день красоты: поздравления в открытках

Международный день красоты: поздравления в открытках

Международный день красоты: поздравления в открытках

Календарь стрижек на сентябрь 2020

Для того, чтобы чувствовать себя привлекательной и уверенной в себе, часто женщины идут на кардинальные изменения во внешности.

Осенью, чтобы разбавить серые будни, многие соглашаются на новые стрижки или покраску волос.

В полном лунном календаре стрижек на сентябрь 2020 Факты ICTV выделили для вас благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни, когда можно решиться на визит в салон красоты.

Влияние луны, по мнению астрологов, непременно отображается на здоровье и росте волос.

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