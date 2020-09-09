Xbox Series S: дата выхода, цена, сравнение с Xbox Series X

Известная компания Microsoft представила новинку — игровые консоли Xbox Series S и Xbox Series X.

В зависимости от предпочтений пользователей, консоль Xbox Series X имеет более мощные характеристики, а вот модель Xbox Series S, кроме мощности чуть послабее, порадует геймеров доступной ценой.

Даты выхода и цены на Xbox Series S и Xbox Series X публикуют Факты ICTV.

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Релиз

За официальную дату выхода новых консолей Microsoft выбрал 10 ноября.

Согласно информации инсайдеров, выход Xbox Series S и Xbox Series X должен был произойти несколько позже, однако планам разработчиков помешала преждевременная утечка информации в соцсети.

Цены

Младшая модель Xbox Series S обойдется ценителям видеоигр в $299.

Более мощный вариант, Xbox Series X, будет стоить вдвое дороже — $499.

Разработчики также напомнили об официальной услуге Xbox All Access, с помощью которой пользователи могут приобрести консоль в рассрочку.

При условии оформления этой услуги консоль Xbox Series S обойдется в $25 в месяц, а модель Xbox Series X — $35 в месяц.

Компания Microsoft рассчитывает на успешный релиз новых консолей, в частности бюджетной Xbox Series S: разработчики убеждены, что для хорошего спроса во времена пандемии цена на игровые приставки не должна быть заоблачной.

Обсуждение новинки от Xbox

Утечка основной информации спровоцировал забавную реакцию соцсетей на дизайн модели Xbox Series S.

Пользователи с юмором оценили внешний вид консоли: кому-то новинка показалась похожей на стиральную машинку, кому-то — на раритетную стереосистему.

Источник: Xbox