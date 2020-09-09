Какой праздник 9 сентября — день ангела, приметы на 9 сентября

9 сентября украинские православные верующие вспоминают преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского.

Оба были монахами-отшельниками и всю жизнь посвятили молитвам Богу.

Украинцы традиционно 9 сентября ходили собирать рябину: ветки подвешивали под дверью или на крыше дома.

9 сентября именины празднуют: Пимен, Анфиса, Михаил, Иван, Степан, Владимир, Александра.

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Народные приметы и традиции

Если 9 сентября гроза — холодная осень придет еще нескоро;

Большой урожай рябины — зиму стоит ждать холодной;

На дубах много желудей — зимой будут частые морозы.

Если сделать 9 сентября ожерелье из рябины — девушка ближайшее время может забеременеть.

Что нельзя делать сегодня

Употреблять алкоголь — ночь будет бессонной и нервной;

Ходить босиком по росе — можно заболеть;

Работать в поле, на огороде или в саду;

Также 9 сентября запрещалось пугать, кричать или оскорблять маленьких детей.

Полный церковный календарь на сентябрь 2020, который подготовили Факты ICTV, содержит главные православные даты первого месяца осени.

Одно из главных церковных праздников сентября — Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.

В этот день верующие вспоминают и молятся за Архангела Михаила — покровителя всех защитников и военных.

Воздвижения Креста Господня приходится на 27 сентября. Согласно сказаниям, именно в этот день был найден крест, на котором распяли Иисуса.