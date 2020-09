8 сентября компания Microsoft представила Xbox Series S — младшую версию Xbox нового поколения.

Приставку называют самым маленьким Xbox в истории. Базовый вариант Xbox Series S будет стоить $300 — это 8 363 грн.

После представления новой приставки, пользователи соцсетей сразу начали обсуждать ее дизайн.

???? Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Многие начали сравнивать ее с колонкой, стиральной машиной, варочной панелью и магнитофоном.

Xbox Series S looks like a front-loading washing machine nothing will change my mind. #XboxSeriesS pic.twitter.com/VGUMD9qLN4 — Mark Medina | IGN (@Mark_Medina) September 8, 2020

Didn’t know if we should Say Anything but FYI the S doesn’t stand for Speaker. https://t.co/20Il7KgHNO — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Ngl the One S looks like this speaker pic.twitter.com/WLpN1PexSv — shbz “iMainAsh” (@shbzz) September 8, 2020

Читайте: Control появится на PlayStation 5 и Xbox Series X

Man Xbox Series S is a nostalgia trip pic.twitter.com/C5qSMoSmay — the goat in felghana (@kevhnmay94) September 8, 2020

the “s” in xbox series s stands for signal transmitter pic.twitter.com/171ARNbFeh — miko | ミコ (@mikoazuka) September 8, 2020

The Xbox Series S looks great as hell pic.twitter.com/JMXkBc3ht8 — Number Juan (CEO of Gaming) (@FlipperMario91) September 8, 2020

Xbox One X в стиле Чудо-женщины 1984

В конце августа в сеть выложили фото игровых приставок Xbox One X, которые украшены в стилистике фильма Чудо-женщина 1984.

Три консоли изготовила компания Microsoft специально для фанатов Чудо-женщины.