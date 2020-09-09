Международный день красоты 2020: самые красивые женщины Украины

Международный день красоты 2020 выпадает на среду — 9 сентября. Этот праздник официально утвердили еще в 1995 году.
В этот день чтят все, что приносит красоту и эстетическое удовольствие. Именно поэтому во многих городах мира конкурсы красоты проводят именно 9 сентября.
К Международному дню красоты Факты ICTV решили сделать подборку самых красивых женщин Украины, которые являются лидерами мнений и которые делают большой вклад в развитие страны.
Юлия Санина
Солистка популярной украинской группы The Hardkiss свою певческую карьеру начала еще с самого детства. В 2011 году родилась англоязычная группа, которая стремительно начала набирать популярность за пределами страны.
Группа неоднократно становилась победителем различных музыкальный премий.
Маша Ефросинина
Ефросинина — не только известная украинская телеведущая, но и активный общественный деятель, основатель благотворительных мероприятий Charity weekend.
Кроме этого Мария Ефросинина — почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Сейчас она активно работает с женщинами по проблемам насилия, отношений и сексуальной жизни.
Тина Кароль
Тина Кароль — народная артистка Украины, которая начала свою деятельность более 20 лет назад. Она сделала огромный вклад в развитие музыкальной индустрии в стране, за что получила множество премий.
В 2006 году представляла нашу страну на Евровидении. Кароль трижды получала титул Самая красивая женщина Украины по версии журнала VIVA.
Ксения Мишина
Ксения — украинская актриса театра и кино, которая большую славу получила после сериала Крепостная.
В последнее время еще большая популярность пришла к ней, когда она стала первой в Украине “холостячкой”, которая примет участие в проекте.
За профессиональные и общественные достижения Мишину номинировали на премию Человек года.
Настя Каменских
Каменских получила известность как участница группы Потап и Настя, а после распада начала выстраивать сольную карьеру, часто направленную на испаноязычную культуру.
Ее хит Elefante завоевал чарты по всему миру: в США, Испании, Канаде, Мексике и даже Индии.
Надя Дорофеева
Надя также получила известность, будучи солисткой группы Время и Стекло. Их песни собирают больше 100 млн просмотров на YouTube и уже давно вышли за пределы Украины.
Дорофеева занимается не только музыкальной карьерой — она активно продвигает свою общественную деятельность. Вместе с телеведущим Дмитрием Комаровым они начали движение Чашка кофе, где собирают средства на лечение детям.
Яна Глущенко
Яна — актриса юмористической программы Дизель шоу. Она с детства очень любит животных и занимается благотворительностью.
Также актриса не представляет свою жизнь без фитнеса и активных выходных, и тем самым вдохновляет своих поклонников на здоровый образ жизни.
Самая красивая спортсменка мира
Австралийский журнал Busted Coverage признал немецкую легкоатлетка Алису Шмидт самой красивой спортсменкой мира.
21-летняя девушка своим примером вдохновляет тысячи своих подписчиков заниматься спортом и быть в гармонии со своим телом.