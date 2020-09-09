Международный день красоты 2020: самые красивые женщины Украины

Международный день красоты 2020 выпадает на среду — 9 сентября. Этот праздник официально утвердили еще в 1995 году.

В этот день чтят все, что приносит красоту и эстетическое удовольствие. Именно поэтому во многих городах мира конкурсы красоты проводят именно 9 сентября.

К Международному дню красоты Факты ICTV решили сделать подборку самых красивых женщин Украины, которые являются лидерами мнений и которые делают большой вклад в развитие страны.

Юлия Санина

Солистка популярной украинской группы The Hardkiss свою певческую карьеру начала еще с самого детства. В 2011 году родилась англоязычная группа, которая стремительно начала набирать популярность за пределами страны.

Группа неоднократно становилась победителем различных музыкальный премий.











Известные и успешные: 7 самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

Маша Ефросинина

Ефросинина — не только известная украинская телеведущая, но и активный общественный деятель, основатель благотворительных мероприятий Charity weekend.

Кроме этого Мария Ефросинина — почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.











Известные и успешные: 7 самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

Сейчас она активно работает с женщинами по проблемам насилия, отношений и сексуальной жизни.

Тина Кароль

Тина Кароль — народная артистка Украины, которая начала свою деятельность более 20 лет назад. Она сделала огромный вклад в развитие музыкальной индустрии в стране, за что получила множество премий.











Известные и успешные: 7 самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

В 2006 году представляла нашу страну на Евровидении. Кароль трижды получала титул Самая красивая женщина Украины по версии журнала VIVA.

Ксения Мишина

Ксения — украинская актриса театра и кино, которая большую славу получила после сериала Крепостная.











Известные и успешные: 7 самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

В последнее время еще большая популярность пришла к ней, когда она стала первой в Украине “холостячкой”, которая примет участие в проекте.

За профессиональные и общественные достижения Мишину номинировали на премию Человек года.

Настя Каменских

Каменских получила известность как участница группы Потап и Настя, а после распада начала выстраивать сольную карьеру, часто направленную на испаноязычную культуру.











Известные и успешные: 7 самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

Ее хит Elefante завоевал чарты по всему миру: в США, Испании, Канаде, Мексике и даже Индии.

Надя Дорофеева

Надя также получила известность, будучи солисткой группы Время и Стекло. Их песни собирают больше 100 млн просмотров на YouTube и уже давно вышли за пределы Украины.











Известные и успешные: 7 самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

Дорофеева занимается не только музыкальной карьерой — она ​​активно продвигает свою общественную деятельность. Вместе с телеведущим Дмитрием Комаровым они начали движение Чашка кофе, где собирают средства на лечение детям.

Яна Глущенко

Яна — актриса юмористической программы Дизель шоу. Она с детства очень любит животных и занимается благотворительностью.











Известные и успешные: 7 самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса / 3 фотографии

Также актриса не представляет свою жизнь без фитнеса и активных выходных, и тем самым вдохновляет своих поклонников на здоровый образ жизни.

Самая красивая спортсменка мира

Австралийский журнал Busted Coverage признал немецкую легкоатлетка Алису Шмидт самой красивой спортсменкой мира.

21-летняя девушка своим примером вдохновляет тысячи своих подписчиков заниматься спортом и быть в гармонии со своим телом.