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Факты / Lifestyle

Как варить кофе в турке: топ-5 рецептов

Иногда сделать утро бодрым может только кофе. Однако напитки, приготовленные из одинаковых ингредиентов, могут существенно отличаться друг от друга. Рецепт приготовления вкусного кофе в турке совсем прост – главное правильно подобрать сорт арабики.

Факты ICTV собрали пять лучших рецептов кофе в турке.

Кофе по-арабски

  1. Высыпать в турку чайную ложку сахара, предварительно разогреть емкость.
  2. Довести сахар до светло-коричневого цвета;
  3. Добавить 100 мл воды и довести до кипения;
  4. Убрать турку с огня и добавить 10 г молотого кофе, все перемешать;
  5. Добавить одну столовую ложку холодной воды;
  6. Снять турку с огня, когда поднимется пенка, разлить в прогретые чашки.

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Кофе по-шпионски

  1. Молотый кофе высыпать в турку;
  2. Добавить ¼ зубца чеснока.
  3. Залить 100 мл воды с медом и довести до кипения;
  4. Снять турку с огня, когда поднимется пенка.

Кофе по-венски

  1. Высыпать кофе в турку;
  2. Долить 100 мл воды и довести до кипения;
  3. Взбить сливки с сахаром;
  4. Перелить кофе в прогретую чашку, сверху выложить сливки и посыпать их шоколадом.

Кофе с кардамоном

  1. Засыпать в турку 2 ч. л. молотого кофе, сахара и 2 зерна кардамона;
  2. Добавить холодную воду и поставить турку на медленный огонь;
  3. Снять турку с огня, когда кофе начнет кипеть;
  4. Через 5-7 секунд снова поставить, повторить так два-три раза.

Кофе по-восточному

  1. Довести воду в турке до кипения;
  2. Снять с огня и добавить 2 ч. л. молотого кофе;
  3. Добавить измельченную гвоздику, зерна кардамона, молотую корицу и сахар;
  4. Подождать пока кофе настоится (несколько минут);
  5. Разлить кофе по чашкам.

К слову, чтобы правильно сварить ароматный кофе в турке, нужно выбирать помол, который имеет интенсивный и яркий запах.

Также воду нужно использовать только очищенную, поскольку обычная из-под крана может содержать хлор.

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