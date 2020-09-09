Иногда сделать утро бодрым может только кофе. Однако напитки, приготовленные из одинаковых ингредиентов, могут существенно отличаться друг от друга. Рецепт приготовления вкусного кофе в турке совсем прост – главное правильно подобрать сорт арабики.
Факты ICTV собрали пять лучших рецептов кофе в турке.
Кофе по-арабски
- Высыпать в турку чайную ложку сахара, предварительно разогреть емкость.
- Довести сахар до светло-коричневого цвета;
- Добавить 100 мл воды и довести до кипения;
- Убрать турку с огня и добавить 10 г молотого кофе, все перемешать;
- Добавить одну столовую ложку холодной воды;
- Снять турку с огня, когда поднимется пенка, разлить в прогретые чашки.
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Кофе по-шпионски
- Молотый кофе высыпать в турку;
- Добавить ¼ зубца чеснока.
- Залить 100 мл воды с медом и довести до кипения;
- Снять турку с огня, когда поднимется пенка.
Кофе по-венски
- Высыпать кофе в турку;
- Долить 100 мл воды и довести до кипения;
- Взбить сливки с сахаром;
- Перелить кофе в прогретую чашку, сверху выложить сливки и посыпать их шоколадом.
Кофе с кардамоном
- Засыпать в турку 2 ч. л. молотого кофе, сахара и 2 зерна кардамона;
- Добавить холодную воду и поставить турку на медленный огонь;
- Снять турку с огня, когда кофе начнет кипеть;
- Через 5-7 секунд снова поставить, повторить так два-три раза.
Кофе по-восточному
- Довести воду в турке до кипения;
- Снять с огня и добавить 2 ч. л. молотого кофе;
- Добавить измельченную гвоздику, зерна кардамона, молотую корицу и сахар;
- Подождать пока кофе настоится (несколько минут);
- Разлить кофе по чашкам.
К слову, чтобы правильно сварить ароматный кофе в турке, нужно выбирать помол, который имеет интенсивный и яркий запах.
Также воду нужно использовать только очищенную, поскольку обычная из-под крана может содержать хлор.