Иногда сделать утро бодрым может только кофе. Однако напитки, приготовленные из одинаковых ингредиентов, могут существенно отличаться друг от друга. Рецепт приготовления вкусного кофе в турке совсем прост – главное правильно подобрать сорт арабики.

Факты ICTV собрали пять лучших рецептов кофе в турке.

Кофе по-арабски

Высыпать в турку чайную ложку сахара, предварительно разогреть емкость. Довести сахар до светло-коричневого цвета; Добавить 100 мл воды и довести до кипения; Убрать турку с огня и добавить 10 г молотого кофе, все перемешать; Добавить одну столовую ложку холодной воды; Снять турку с огня, когда поднимется пенка, разлить в прогретые чашки.

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Кофе по-шпионски

Молотый кофе высыпать в турку; Добавить ¼ зубца чеснока. Залить 100 мл воды с медом и довести до кипения; Снять турку с огня, когда поднимется пенка.

Кофе по-венски

Высыпать кофе в турку; Долить 100 мл воды и довести до кипения; Взбить сливки с сахаром; Перелить кофе в прогретую чашку, сверху выложить сливки и посыпать их шоколадом.

Кофе с кардамоном

Засыпать в турку 2 ч. л. молотого кофе, сахара и 2 зерна кардамона; Добавить холодную воду и поставить турку на медленный огонь; Снять турку с огня, когда кофе начнет кипеть; Через 5-7 секунд снова поставить, повторить так два-три раза.

Кофе по-восточному

Довести воду в турке до кипения; Снять с огня и добавить 2 ч. л. молотого кофе; Добавить измельченную гвоздику, зерна кардамона, молотую корицу и сахар; Подождать пока кофе настоится (несколько минут); Разлить кофе по чашкам.

К слову, чтобы правильно сварить ароматный кофе в турке, нужно выбирать помол, который имеет интенсивный и яркий запах.

Также воду нужно использовать только очищенную, поскольку обычная из-под крана может содержать хлор.