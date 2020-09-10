В четверг, 10 сентября, отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Это международная дата, которая отмечается ежегодно с 2003 года.

Также в Украине в этот день отмечается День физической культуры и спорта Украины.

10 сентября православные чтят память преподобного Моисея Мурина, а также память преподобного Саввы Крыпецкого и праведной Анны Пророчицы.

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10 сентября именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Макар, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Анна.

Народные приметы на 10 сентября:

Если дождей нет – зимние дни наступят нескоро;

Рано птицы поют – стоит ждать хороших известий;

Гуси и журавли не улетели в теплые края – зима будет теплой.

Что нельзя делать 10 сентября:

Ругаться и выяснять отношения;

Ходить в гости к родителям супруга;

Ходить в лес.

К слову, церковный календарь на сентябрь 2020 содержит главные православные даты первого месяца осени.

Одно из главных церковных праздников сентября — Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.