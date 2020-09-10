Календарь праздников на сентябрь 2020 будет богатым, но без государственных дат.

Первый месяц осени не подарит украинцам дополнительных выходных. В сентябре украинцы будут отдыхать восемь дней.

Работать придется 22 дня, а для отдыха предусмотрены 1, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября.

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А вот неофициальных праздников в этом месяце есть и по два в один день. В частности, в сентябре отмечаются День физкультуры и спорта и День украинского кино (12 сентября), День танкистов и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности (13 сентября), День усыновления и Всеукраинский день библиотек (30 сентября).

2 сентября — День нотариата

Праздник был установлен в феврале 2010 года, а 2 сентября его уже впервые отметили. Дата является рабочим днем, если не попадает на выходной.

6 сентября — День предпринимателя

Дата праздника не постоянная. Его отмечают в первое воскресенье сентября. В этот день во всех городах страны проводят выставки товаров и услуг, форумы, торжественные приемы и праздничные концерты.

12 сентября — День физкультуры и спорта

С 1994 года праздник отмечается во вторую субботу сентября. Дату учредили, чтобы поддержать инициативы физкультурных и спортивных организаций.

12 сентября — День украинского кино

Дата отмечается во вторую субботу сентября. Праздник относится ко всем причастным к созданию отечественного кинематографа.

13 сентября — День танкистов

Праздник учрежден в 1997 году. Дата отмечается во второе воскресенье сентября и поддерживает инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины.

13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Это профессиональный праздник, который был учрежден в 1993 году. Дата отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

17 сентября — День спасателя

Дата ежегодно неизменна и является профессиональным праздником всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Украины. Его отмечают с 2008 года.

19 сентября — День изобретателя и рационализатора

Праздник учрежден указом президента в 1994 году и отмечается в третью субботу сентября.

Является профессиональным праздником для украинских изобретателей и разработчиков, инженерно-технических и научных работников.

19 сентября — День фармацевтического работника

Праздник отмечается в Украине с 1999 года. Дата учреждена, чтобы поддержать работников фармацевтической отрасли за значительный вклад в здравоохранение населения.

20 сентября — День работника леса

Праздник учрежден в поддержку работников лесного хозяйства. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

День работника леса отмечается в Украине с 1993 года.

21 сентября — День мира

21 сентября отмечается День мира. Его учредила Генеральная Ассамблея на национальном и на международном уровне. Дата считается днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов.

22 сентября — День партизанской славы

Праздник отмечается в Украине ежегодно 22 сентября. Дата увековечивает память партизан в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

27 сентября — День туризма

Украинский национальный профессиональный праздник работников туристических агентств, туроператоров. Также его отмечают любители путешествий.

27 сентября — День машиностроителя

Праздник учрежден в 1993 году. Его создали в поддержку инициативы работников машиностроения и приборостроения. Дата отмечается ежегодно в четвертое воскресенье сентября.

30 сентября — День усыновления

День усыновления официально празднуется в Украине, начиная с 2009 года.

30 сентября — Всеукраинский день библиотек

Всеукраинский день библиотек отмечается 30 сентября с 1998 года. Праздник поддерживает инициативу библиотечной общественности и учитывает большой вклад библиотек Украины в развитие образования, науки и культуры.

Календарь церковных праздников в сентябре 2020

В сентябре 2020 будет не так много церковных праздников, как было в августе, но все же несколько важных дат есть.

В сентябре православные христиане отметят большой церковный праздник, который относится к списку 12 самых важных дат — это Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. Считается, что именно в этот день родилась Дева Мария.