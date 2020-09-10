Полнолуние в сентябре 2020 выпадает на 2 число, начинается оно в 8.22. Луна будет пребывать в знаке Рыбы.

Это самые сильные сутки в месяце, однако, стоит проявлять осторожность. В этот день все будет складываться крайне благоприятно только в том случае, если вы будете проявлять особую активность.

Что нельзя делать в полнолуние в сентябре 2020:

планировать увольнение;

заключать важные сделки;

путешествовать;

давать деньги в долг.

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Так как Луна будет пребывать в Рыбах, этот день стоит посвятить семье и саморазвитию. В полнолуние можно заниматься домашними делами и другим, что не требует особой концентрации внимания.

В полнолуние нужно уединиться с природой и побыть наедине со своими мыслями. Чтобы все благоприятно в будущем складывалось, стоит внимательнее относиться к деталям.

Главное помнить, какая цель вас преследует и что для вас истинно важно.

В целом лунный календарь на сентябрь 2020 будет благоприятным. В первом месяце осени у многих будут успешными деловые переговоры, также будут высокие шансы существенно улучшить свое финансовое положение.