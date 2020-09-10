День ангела Анны празднуют 10 сентября.

Имя Анна имеет древнееврейское происхождение и в переводе означает божья милость, святость, доброта.

Анна — одна из самых уважаемых имен в христианской культуре. Обладательницы этого женского имени обычно имеют счастливую судьбу и взвешенный характер.

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Не забудьте о своих подругах и родных: Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Анны в открытках и СМС.

***

Анна — какое прекрасное имя,

Яркая внешность и, важно, душа.

Наш поздравок слова дорогие

Тебе несет. Как же ты хороша!

Пусть твое сердце будет стучать

Лишь для того, кто все это оценит,

Пусть же в тебе проснется страсть

В жизни, которая как на сцене.

***

Если скажут: Женщина сильная —

Это, Анечка, о тебе!

Я хочу, чтоб была ты счастливою,

Чтоб добро воцарилось в судьбе!

В именины прими сердечные

Поздравления и признанья!

Радость пусть будет бесконечною,

Воплощая твои желанья!

***

Темпераментная Анна,

Твой характер волевой

Выдает: ты — королева!

Восхищаюсь я тобой!

Так успешно добивайся

Всех желанных, нужных благ,

Веселись и наслаждайся

Этой жизнью, только так!

Календарь стрижек на сентябрь 2020

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни для изменения прически определяются в зависимости от фаз Луны.

Факты ICTV составили лунный календарь стрижек на сентябрь 2020, где описано влияние и значение дней первого месяца осени.

Астрологи советуют придерживаться рекомендаций лунных календарей, так как это влияет на рост и здоровье волос.