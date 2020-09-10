В четверг, 10 сентября, погода в Украине будет преимущественно теплой и солнечной. В большинстве регионов температура днем будет достигать 25 градусов.

Так, на Севере страны синоптики ожидают температуру от 23 до 27 градусов, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов.

На Востоке также ожидается теплая погода без осадков. Днем температура будет достигать отметки 24 градуса, ночью отметки на столбиках термометров значительно упадут, температура будет от 8 до 12 градусов.

На Юге страны днем температура будет от 26 до 29 градусов, ночью ожидается от 13 до 15 градусов.

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На Западе Украины столбики термометров покажут от 21 до 25 градусов, ночью синоптики прогнозируют температуру от 10 до 12 градусов.

Погода в сентябре в Украине

По словам синоптиков, погода в сентябре в Украине будет теплой, а зима будет ощущаться как прохладная осень.

Согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода в Украине будет самой теплой вплоть до 2025 года .

В сентябре средняя месячная температура составит от +14° до +19°, а сильных осадков не ожидается.