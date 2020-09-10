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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 10 сентября, лунный день

В четверг, 10 сентября, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 23 лунный день.

В этот период рекомендуется заниматься теми делами, которые не требуют особой концентрации внимания. Благоприятно будет сказываться на самочувствии интеллектуальная активность.

Не стоит в этот день бояться принимать важных решений.

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Удачный день для любых финансовых дел, также можно заниматься и сделками с ценными бумагами.

Также это хорошее время и для работы над ошибками. Не стоит бояться избавляться от старых привычек.

10 сентября стоит уделить внимание близким и друзьям. На пользу пойдут любые физические нагрузки, не стоит игнорировать занятия спортом.

В 23 лунный лень астрологи рекомендуют не планировать ничего масштабного наперед.

В общем лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.

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