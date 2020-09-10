Как избавиться от осенней депрессии — советы психолога

Сентябрь, приходящий на смену солнечному лету, часто символизируется с дождливой и прохладной погодой, серыми буднями и осенней депрессией.

Как утверждают специалисты, времена года так или иначе влияют на каждого из нас, однако осень не безосновательно считают “самым грустным” сезоном.

Что такое осенняя депрессия, как обезопасить себя от ее проявлений и не увлечься меланхолическим настроением, Фактам ICTV рассказала нейропсихолог когнитивного развития Виктория Любаревич-Торхова.

Природа осенней депрессии и ее проявления

2020 год выдался насыщенным на тяжелые и непредвиденные события: главным образом он ассоциируется с пандемией коронавируса.

В кризисных ситуациях человек часто ощущает одиночество, усталость и раздраженность, а если это происходит периодически, рекомендуется проверить генетическую предрасположенность к депрессии.

— Дело не всегда во времени года — кроме осенней, есть также зимняя и даже весенняя депрессия. Если депрессия рекуррентная (повторяемая) – это уже клиническая картина.

В таком случае Виктория Любаревич-Торхова советует обращаться по крайней мере к невропатологу, а если есть возможность – решать проблему комплексно, с психоневрологом.

Главными симптомами циклической депрессии обычно являются:

отсутствие желания что-то делать;

нарушение сна;

нарушение аппетита.

Чтобы не оказаться в плену депрессивных мыслей, также необходимо учитывать состояние физического здоровья. Здесь психолог советует дополнительно проконсультироваться с диетологом-эндокринологом.

— После обследования также стоит проверить работу внутренних органов и щитовидной железы, а также кровь на дефицит витаминов и минералов. Часто именно дефицит витаминов в организме негативно сказывается на психическом здоровье человека.

Роль психотерапевта

Наиболее удачным способом побороть осеннюю депрессию является когнитивно-поведенческая терапия, сокращенно — КПТ.

— Смысл КПТ заключается в реструктуризации негативных мыслей, которые навеиваются под влиянием внешних факторов. Также эта терапия посвящена распознаванию и принятию собственных эмоций.

Адаптация к собственным мыслям и обновление системы ценностей — эти факторы способны противостоять любым проявлениям осенней депрессии.

Кроме клинической депрессии, обратиться к психотерапевту не помешает и в случаях обычных сезонных расстройств — когда становится трудно воспринимать серость будней, обиды, потери или перезагруженность на работе.

Правильная профилактика осенней депрессии

Виктория Любаревич-Торхова считает, что не стоит “заигрывать” с осенней меланхолией: в этот период необходимо развивать собственную чувственность и формировать правильный эмоциональный фон.

— Осенью нужно насыщать свою жизнь вкусами и красками, развивать свои чувства и эмоции, удерживать и менять фокус внимания. Именно эти факторы регулируют наши гормоны и определяют настроение.

Развитие чувственности — базовое упражнение

Для того, чтобы надежно защититься от проявлений сезонной депрессии, нужно чаще делать себе приятно. Даже если на улице дождь, на работе — завал, а на кухне — гора посуды.

— Всю работу лучше выполнять не впопыхах, а взвешенно, не напрягаясь и лишь с добрыми намерениями. А на досуге чаще задаваться вопросом “благодаря чему я получаю удовольствие?”

Дом можно украсить уютными вещами и ароматами — например, корицей, бадьяном или имбирем. Также пригодятся ароматические свечи или палочки.

Кроме этого, стоит не забывать об ограничении от негативного информационного фона.

Вместо новостей об очередной катастрофе в мире спланируйте встречу с близким человеком за чашкой кофе или погуляйте с домашним любимцем — пусть и в дождливую погоду, но с хорошим настроением и улыбкой на лице.

Наташа Тарчевская