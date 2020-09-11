День ангела Оксаны припадает на 15 сентября, в этом году это вторник. Имя Оксана пришло к нам из Древней Греции.
Оно означает путешественница, чужеземка, гостя, по другой версии — гостеприимная.
Девушки с этим именем имеют спокойный характер, одновременно это целенаправленная, самостоятельная личность, которая может сама за себя постоять.
Если среди ваших близких и подруг есть девушки с этим красивым именем, не забудьте поздравить их с Днем ангела. Мы собрали самые красивые картинки с Днем ангела Оксаны 2020.
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Календарь праздников
Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.
Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые отмечают в Украине в 2020 году.