День ангела Оксаны припадает на 15 сентября, в этом году это вторник. Имя Оксана пришло к нам из Древней Греции.

Оно означает путешественница, чужеземка, гостя, по другой версии — гостеприимная.

Девушки с этим именем имеют спокойный характер, одновременно это целенаправленная, самостоятельная личность, которая может сама за себя постоять.

Если среди ваших близких и подруг есть девушки с этим красивым именем, не забудьте поздравить их с Днем ангела. Мы собрали самые красивые картинки с Днем ангела Оксаны 2020.

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Календарь праздников

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые отмечают в Украине в 2020 году.