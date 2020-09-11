Как понять, когда женщина имитирует оргазм

Многие плохо осведомленные женщины уверенны, что имитация оргазма это нормальная практика и эта ноша, которая им выпала на всю жизнь.

При чем у представительниц прекрасного пола часто встречается мнение о некой жертвенности о том, что симулирует ради мужчины и прочности отношений. Мол, эго сломить боятся, вдруг подумает, что я фригидная и т.д.

Читайте: Ради дополнительной стимуляции: в каких позах женщины получают яркие оргазмы

Хотя в итоге это обычный обман, который за собой несет мало приятного.

Однако, чтобы понять, имитирует ли женщина оргазм, нужно сначала разобраться, что это такое.

Оргазм энциклопедии описывают, как кульминацию сексуального возбуждения, которая характеризуется сильным чувством удовлетворения и наслаждения. А с физиологической части — это спазм.

— По сути это мышечный спазм, после которого следует расслабление. Основная особенность — спазмы во влагалище, которые можно ощутить. Остальные особенности это уже более индивидуально. У кого-то это покраснение груди, расширенный зрачки, закрытые глаза. А у кого-то может быть даже эйфорический смех после оргазма. У каждой женщины есть свои особенности и их важно понимать, — рассказывает сексолог Оксана Ефремова.

Важно запомнить, что рьяное желание женщины получить оргазм любой ценой ей только во вред. В результате она закрывается, ждет пока все закончится, а в мыслях Пускай я лучше буду имитировать, а то он так старается.

— Тогда оргазм превращается из удовольствия для женщины в достижение для мужчины. Это не приводит к наслаждению от секса, — отмечает сексолог.

В таком случае лучшим методом является искренний разговор, хотя он и будет сопровождаться некой тревогой, так как многие не привыкла говорить на интимные темы открыто.

Однако перед этим мужчина должен четко понимать зачем ему этот разговор: чтобы осчастливить женщину или из-за комплекса неполноценности, мол, не могу удовлетворить свою партнершу. Если вы выбрали второй вариант, то это путь в никуда.

Скажите своей половинке: Я не уверен, что доставил тебе удовольствие, скажи что мне нужно сделать, чтобы сделать тебе приятнее?

И это не только об оргазме, потому что если так, то тут мы говорим только о чувстве собственной важности. Если у нас цель наслаждение для женщины, то тут мы обсуждаем, что сделает партнершу счастливее.

— Когда мы целью ставим не оргазм, а именно процесс и удовлетворение, то и разговор строится искренне и секс становится ярче, — делится Оксана Ефремова.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов, в частности проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.