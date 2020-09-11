Усекновение главы Иоанна Предтечи ежегодно празднуют 11 сентября. Этот праздник отмечают в честь пророка, который окрестил Иисуса Христа и которого казнили в этот день.

Это одно из самых уважаемых церковных праздников после Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV узнали об истории и традициях Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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История Усекновения главы Иоанна Предтечи

В 2020 году Усекновение главы Иоанна Предтечи приходится на пятницу, 11 сентября. Пророк был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предусмотревший его пришествие.

Иоанн Предтеча родился в семье священника. Долгое время он прожил в пустыне, вел довольно аскетический образ жизни, проповедовал с 30 лет, когда услышал голос Божий и в строгой форме обличал недостатки людей и правителей, за что его и казнили.

Иоанн Предтеча осудил царя Ирода за его неверность своей жене и совместную жизнь с женой брата — Иродиадой, нарушив заповедь Божию о прелюбодеянии.

В ответ царь посадил пророка в заключение, а вскоре по просьбе дочери Иродиады Саломеи, которая на день рождения Ирода покорила его своим танцем, отрубил ему голову.

Иродиада выбросила голову Иоанна Предтечи в грязное место, а его тело ученики похоронили в городе Севастии.

Традиции Усекновения главы Иоанна Предтечи

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи верующие придерживаются строгого поста. Нужно не употреблять в пищу мясные и рыбные блюда, яйца и молочные продукты.

Кроме этого, не разрешается использовать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы и т. д.). Поэтому всю еду, по традиции, нужно ломать.

На Усекновение Иоанна Предтечи нельзя выкладывать и ставить на стол пищу на блюде. Церковь утверждает, что именно так принесли голову пророка.

Обычно на этот праздник украинцы пекли хлеб и тыкву, варили картошку в мундире, а также избегали танцев и не пели.

Кроме того, все пытались не обижать друг друга, не брать чужих вещей, не начинать новых дел и не употреблять алкогольные напитки.

Календарь церковных праздников

Календарь церковных праздников на сентябрь 2020 насчитывает пять памятных дат.

Православные христиане будут праздновать два больших церковных праздника, принадлежащих к списку 12 важнейших дат — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Всего в первый месяц осени верующие будут праздновать: Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября), Михайлово чудо (19 сентября), Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября), День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (30 сентября).